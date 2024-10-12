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Руководитель компании Oppo поделился изрбражением Find X8 Pro с ёмкостной кнопкой управления камерой

В отличии от iPhone 16, данная кнопка включает в себя линейный вибрационный двигатель.
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В мире мобильных технологий каждый новый запуск смартфона — это всегда событие, особенно когда речь идёт о таких брендах, как Oppo. Сегодня стало известно немного больше о новом флагмане компании — серии Find X8, официальный запуск которой в Китае запланирован на 24 октября. Эта линейка смартфонов обещает стать настоящим прорывом в области мобильной фотографии, и вот почему.

Директор по продуктам Oppo, Лю Цзоху (Пит Лау), заявил, что основная идея компании заключается в том, чтобы пользователи могли без усилий запечатлеть красоту вокруг них. Это утверждение подчёркивает стремление Oppo сделать процесс фотографирования интуитивно понятным и доступным для каждого. Вместо того чтобы листать меню и настраивать различные режимы, пользователи смогут просто нажать на специальную кнопку и запечатлеть момент.

Одним из наиболее интересных нововведений в серии Find X8 является кнопка «Быстрый запуск», расположенная на правом краю устройства. В отличие от традиционных кнопок, она является ёмкостной и оснащена линейным вибрационным двигателем. Это решение было разработано с учётом трёх ключевых принципов: удобство, простота и эстетика. Кнопка легко нажимается и доступна как в портретном, так и в ландшафтном режимах. Основная функция кнопки — моментальный запуск камеры, что делает её использование интуитивно понятным и лёгким. А дизайн кнопки гармонично вписывается в общее оформление устройства, не нарушая его внешний вид.

Одной из главных задач, стоящих перед Oppo, было создание тонкого и лёгкого устройства без ущерба для качества изображения. Компания отказалась от громоздких оптических конструкций, что сделало серию Find X8 не только функциональной, но и эстетически привлекательной. В результате пользователи получают мощный инструмент для фотографии в компактном формате.

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