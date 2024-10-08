Также он будет поддерживать быструю зарядку 100 Вт PPS, как и серия Vivo X100.

В последние месяцы вокруг будущего флагманского смартфона iQOO 13 появилось множество слухов и утечек, которые постепенно раскрыли многие детали этого ожидаемого устройства. Теперь один из технических инсайдеров раскрыл ещё некоторые особенности данного устройства. IQOO 13, по всей видимости, сохранит многие элементы дизайна своего предшественника, но с некоторыми усовершенствованиями. Толщина устройства ожидается менее 8,1 мм, что сопоставимо с iQOO 12, но новинка может предложить повышенную прочность благодаря классу защиты IP68, что превышает IP64 у предыдущей модели. Экран iQOO 13 будет представлен плоской OLED-панелью с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Эта панель, производимая BOE, должна быть одной из лучших на рынке, с увеличенным на 33% сроком службы и сниженным на 10% энергопотреблением. Кроме того, экран будет иметь более тонкие рамки со всех четырёх сторон, что добавит эстетической привлекательности устройству.

Кроме того, стало известно, что IQOO 13 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, подобную той, которая используется в серии Vivo X100. Включённый в комплект адаптер для зарядки будет поддерживать как зарядку 100 Вт PPS, так и зарядку PD и будет использовать кабель Type-C - Type-C. Данный смартфон будет оснащён ультразвуковым внутриэкранным датчиком отпечатков пальцев. Устройство получит линейный двигатель с увеличенной осью X. На стеклянной задней панели будет световая полоса, напоминающая дизайн первых флагманов iQOO.Ожидается, что iQOO 13 будет выпущен в ноябре 2024 года, хотя официальная информация о цене и доступности ещё не подтверждена. Слухи указывают на то, что новинка будет представлена в нескольких цветовых вариантах, включая новый вариант «Rococo White».



