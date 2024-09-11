Похоже компания откажется от выпуска смартфона, дисплей которого складывается внутрь дважды.

В последнее время индустрия мобильных телефонов переживает значительные изменения, и гигант отрасли Samsung не намерен сидеть сложа руки. Недавние слухи и патентные заявки указывают на то, что компания готовится к выпуску революционного мобильного телефона со сворачивающимся экраном, который потенциально может изменить рынок смартфонов.

Ещё в 2021 году Samsung подала заявки на патенты, связанные с мобильными телефонами с тройным складным экраном, в патентные агентства Кореи и США. Эти патенты описывают устройство, которое в сложенном состоянии складывается внутрь дважды, а не в форму буквы «Z», как у некоторых существующих моделей. А теперь появилась информация о том, что компания решила изменить направление развития складных устройств. Теперь Samsung работает над смартфоном, экран которого можно будет свернуть. Данный телефон будет использовать большой 12,4-дюймовый экран в развёрнутом виде, что сделает его одним из крупнейших мобильных дисплеев на рынке.

Новый мобильный телефон Samsung, предположительно, будет оснащён технологией подэкранной камеры, которая скрывает встроенную камеру под дисплеем. Это решение должно обеспечить максимально безрамочный дизайн и улучшить пользовательский опыт. По прогнозам, новый мобильный телефон Samsung с рулонным экраном может быть запущен во второй половине 2025 года. Это совпадает с периодом, когда компания традиционно анонсирует свои флагманские модели, хотя есть вероятность, что презентация может состояться на крупной выставке потребительской электроники CES 2025.

На текущем рынке мобильных телефонов со складным экраном Samsung чувствует давление со стороны других производителей, таких как Huawei. Отдел мобильных технологий Samsung работает над сокращением затрат для повышения прибыльности, и компания уже прекратила выпуск модельной продукции для обычных салонов сотовой связи. Прогнозируется, что Huawei может занять первую позицию на мировом рынке мобильных телефонов со складным экраном в 2025 году, но Samsung по-прежнему будет занимать лидирующие позиции в индустрии.