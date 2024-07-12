Zero 40 5G будет оснащён круглым модулем камеры, в котором разместятся три камеры и двойная светодиодная вспышка.

Новый телефон Infinix с номером модели X6861, который, как ожидается, станет Zero 40 5G, недавно получил одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC). Это устройство уже появилось в европейских базах данных EEC и Geekbench, что позволяет получить представление о его характеристиках и возможностях.

реклама

В списке FCC указаны размеры устройства - 164 x 74 x 8 мм, что очень близко к размерам предыдущей модели, которая имела 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей. Таким образом, можно предположить, что Zero 40 5G также будет оснащён экраном аналогичного размера. Дизайн устройства включает в себя круглый модуль камеры, в котором одновременно находятся три камеры и двойная светодиодная вспышка. Кроме того, в верхнем углу имеется отдельный вырез, назначение которого пока неизвестно. Возможно, он предназначен для дополнительной светодиодной вспышки или другого функционала.

Согласно документам FCC, устройство будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также ожидается, что будет доступна версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В свою очередь, листинг Geekbench раскрывает, что устройство может быть оснащено чипсетом Dimensity 8200 и операционной системой Android 14. Это мощный процессор, который должен обеспечить высокую производительность и плавную работу устройства. Документы FCC также предполагают, что Infinix Zero 40 5G может поддерживать подключение NFC и быструю зарядку 45 Вт.