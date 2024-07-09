Как известно, Xiaomi 15 и 15 Pro дебютируют как первые в мире телефоны на базе Snapdragon 8 Gen 4.

Многие с нетерпением ждут анонса флагманских смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro, которые, по слухам, будут представлены в октябре этого года. Согласно нескольким источникам, эти устройства станут первыми в мире телефонами на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 4, который обещает значительный скачок в производительности и энергоэффективности.

Недавняя утечка на Weibo раскрыла найденные спецификации Xiaomi 15 и 15 Pro, дав представление о том, чего ожидать от этих флагманских устройств.

реклама

Xiaomi 15, как ожидается, будет компактным флагманским смартфоном с 6,36-дюймовой плоской OLED-панелью, предлагающей разрешение 1,5K. Это должно обеспечить четкое и детализированное изображение, а также удобное использование одной рукой. С другой стороны, Xiaomi 15 Pro будет более крупным устройством с 6,73-дюймовым OLED-экраном с микроизгибом со всех четырех сторон и поддержкой разрешения 2K. Оба экрана будут обеспечивать частоту обновления 120 Гц и яркость до 1400 нит в режиме HBM (высокая яркость), что гарантирует хорошую видимость даже при ярком солнечном свете.

Оба смартфона будут оснащены оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Xiaomi 15 будет иметь аккумулятор ёмкостью 4800 мА*ч или 4900 мА*ч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Xiaomi 15 Pro, в свою очередь, будет комплектоваться аккумулятором ёмкостью 5400 мА*ч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

Серия Xiaomi 15 будет оснащена 32-мегапиксельной фронтальной камерой, обеспечивающей высокое качество селфи и видеозвонков. Базовая модель будет иметь пару 50-мегапиксельных датчиков OmniVision OV50H для основной и сверхширокоугольной камеры, а также 50-мегапиксельную телефотокамеру Samsung JN1 с 3-кратным оптическим зумом. Xiaomi 15 Pro будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру OmniVision OV50N, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Samsung JN1 и 50-мегапиксельную перископическую телефотокамеру с 3-кратным оптическим зумом, что позволит делать высококачественные фотографии в различных условиях.

Оба устройства будут иметь рейтинг IP68, обеспечивающий защиту от воды и пыли, подключение 5.5G для сверхбыстрой передачи данных, два динамика для качественного звука и ИК-передатчик для управления бытовой техникой. Xiaomi 15 будет оснащен линейным двигателем 0809B и оптическим сканером отпечатков пальцев под экраном, тогда как 15 Pro будет поставляться с линейным двигателем оси X и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном, что обеспечит быструю и безопасную разблокировку устройства.