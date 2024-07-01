Модуль камер включает в себя сверхчувствительную основную камеру на 108 МП с 3-кратным встроенным зумом и 10-кратным цифровым зумом,

Tecno, известный бренд смартфонов, готовится к запуску своего первого телефона 5G в серии Spark 20 — Tecno Spark 20 Pro 5G. Ожидается, что устройство будет доступно в июле этого года после выпуска в Саудовской Аравии 20 июня. Помимо Ближнего Востока, телефон также будет доступен в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

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Недавно в сети просочились рекламные материалы для Tecno Spark 20 Pro 5G. Согласно найденному изображению, устройство будет оснащено сверхчёткой камерой на 108 МП на задней панели, что является серьёзным обновлением в сравнении с последними моделями серии Spark. Кроме того, телефон будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти, включая 8 ГБ физической оперативной памяти и 8 ГБ расширяемой памяти. Кроме того, телефон будет иметь 256 ГБ встроенной памяти. Это вся официально подтверждённая компанией информация на данный момент.

По ранее опубликованным слухам, Tecno Spark 20 Pro 5G будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Устройство будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 6080 5G, что обеспечит поддержку сетей 5G. Одной из главных особенностей Tecno Spark 20 Pro 5G является его камера. Кроме подтверждённого высокого разрешения, она будет иметь 3-кратный встроенный зум и 10-кратный цифровой. Кроме того, телефон будет иметь макросенсор на 2 МП для съемки мелких деталей. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Tecno Spark 20 Pro 5G будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с функцией быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Устройство также будет предлагать множество интеллектуальных режимов зарядки для продления срока службы аккумулятора. Телефон будет работать на базе HiOS 14 от TECNO на базе Android 14.