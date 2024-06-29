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СтарыйДед
Сертификация FCC раскрывает аккумулятор, габариты и программное обеспечение Realme 13 Pro+
Размеры устройства составят 161,34 x 73,91 x 8,23 м, а вес 190 грамм.

Новый смартфон Realme с номером модели RMX3921 недавно получил сертификацию FCC, что намекает на его скорый выход на рынок. Хотя название устройства не было указано в листинге, предполагается, что это может быть Realme 13 Pro+. Если говорить о характеристиках указанных в сертификации, то стоит отметить, что по сравнению с предшественником, Realme 12 Pro+, новая модель будет иметь более тонкий и лёгкий профиль. Согласно данным FCC, размеры Realme 13 Pro+ составляют 161,34 x 73,91 x 8,23 мм, что получается немного уже и тоньше, чем Realme 12 Pro+ с размерами 161,5 x 74 x 8,8 мм. Вес устройства также уменьшится до 190 граммов по сравнению с 196 граммами у предшественника.

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Несмотря на уменьшение веса, ёмкость аккумулятора Realme 13 Pro+ увеличивается до 5050 мА*ч по сравнению с ёмкостью на 5000 мА*ч в Realme 12 Pro+. Realme может обозначить аккумулятор новой модели как ёмкость 5100 мА*ч или 5200 мА*ч. Хотя в сертификате FCC не указана скорость зарядки, модель зарядного устройства VCB80AUH с «80» в номере модели подразумевает, что Realme 13 Pro+ может поддерживать зарядку мощностью 80 Вт, что станет улучшением по сравнению с беспроводной зарядкой мощностью 67 Вт в Realme 12 Pro+.

Что касается программного обеспечения, Realme 13 Pro+ скорее всего будет работать на Realme UI 5, основанной на Android 14, хотя в списке FCC упоминается ColorOS 14. Поддержка подключения 5G подтверждена наличием режимов SA и NSA.

Согласно слухам, Realme 13 Pro+ будет оснащён 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX890, 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX882 с 3-кратным перископическим объективом для телефотозума и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком. Фронтальная камера, как ожидается, будет иметь 32-мегапиксельный сенсор. Дисплей Realme 13 Pro+ будет аналогичен предшественнику: 6,7-дюймовая панель AMOLED с Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

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