Система ИИ, которую использует ZTE, способна преобразовывать 2D в 3D в режиме реального времени.

Китайский производитель смартфонов ZTE вновь удивляет мир мобильных технологий, представляя инновационный смартфон ZTE Voyage 3D. Это первый в мире мобильный телефон, оснащённый 3D-дисплеем с искусственным интеллектом, который является продолжением линейки планшетов Nubia Pad 3D.

Voyage 3D оснащён встроенной многомерной 3D-системой «микронного уровня» и функцией распознавания глаз с помощью ИИ. Благодаря этому, смартфон предлагает более широкий угол обзора в 60 градусов, что значительно превосходит возможности предыдущих 3D-устройств. ИИ-алгоритмы отслеживают движение глаз пользователя и вносят корректив, обеспечивая потрясающий 3D-эффект.

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Одна из самых впечатляющих функций ZTE Voyage 3D — возможность конвертировать 2D-контент в 3D в режиме реального времени. Это означает, что пользователи могут наслаждаться 3D-видом своих любимых 2D-приложений только одним щелчком мыши. Кроме того, алгоритмы ИИ обеспечивают перевод в режиме реального времени и интеллектуального голосового помощника ИИ, который включает в себя такие функции, как чат-диалог, тесты на знание, творческое письмо, рецепты и многое другое.

На основе ZTE Voyage 3D лежит чипсет Unisoc T760, который работает в соединении с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти. Этот восьмиъядерный чипсет включает в себя четыре ядра ARM Cortex-A76 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55, работающие на частоте 2 ГГц. Графическая подсистема представлена ARM Mali-G57 MC4 (4 ядра) с тактовой частотой 780 МГц, что обеспечивает высокую производительность в играх и приложениях.

ZTE Voyage 3D оснащён 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем формата FHD+, который обеспечивает чёткое и яркое изображение. На задней панели расположена двойная камера 50 МП + 5 МП, а на передней — 5 МП. В целях безопасности телефон оснащён сканером отпечатков пальцев, установленным спереди. Смартфон работает на MyOS13 на Android 13, и поставляется в единственном цветовом варианте «Star Black» и конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ. Его цена составляет 1499 юаней (около 17 000 рублей), что делает его доступным для широкого круга пользователей. В настоящее время ZTE Voyage 3D доступен для продажи только на веб-сайте компании, но в ближайшем будущем ожидается его появление в розничных магазинах по всему миру.