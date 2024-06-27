A3 будет доступен в трёх оттенках: Mountain Green, Tranquility Black и Aurora Purple.

Компания Oppo, один из ведущих производителей смартфонов, недавно анонсировал свою новую модель Oppo A3 Pro 5G в Китае. Этот телефон отличается от Oppo A3 Pro, который недавно дебютировал, благодаря защищённому корпусу со степенью защиты IP69. Сегодня Oppo официально подтвердило, что представит Oppo A3 2 июля в Китае.

реклама

По заявлениям компании, она создала оригинальное устройство которое докажет, что все её плоские экраны достаточно устойчивы к повреждениям. Компания утверждает, что A3 обеспечивает превосходную устойчивость к падению благодаря сочетанию высококачественного стекла, прочной конструкции и прочности, присущей английскому экрану. Бренд пока официально не подтвердил раскрытые технические подробности устройства, но сообщается, что Oppo A3 будет доступен в трёх оттенках: Mountain Green, Tranquility Black и Aurora Purple.

По имеющейся информации, Snapdragon 695 или более новый чип Snapdragon 6s Gen 3 может лежать в основе смартфона A3. Устройство может оснащаться аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Oppo A3 будет иметь размеры 162,54 х 75,44 х 7,15 мм и весить 179 граммов. Он будет иметь 6,7-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ 2412 x 1080 пикселей. Работать смартфон будет на Android 14 на базе ColorOS 14. Для фотосъемки он может иметь 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную камеру 50 + 2 мегапикселя.