Смартфон в фиолетовой цветовой гамме и имеет «волшебное зеркало» на задней панели.

Недавно компания Xiaomi анонсировала ограниченную серию своих смартфонов Civi 4 Pro, вдохновленную очаровательным миром принцесс Диснея. Долгожданный релиз запланирован на завтра, 27 июня, и бренд предоставил возможность взглянуть на этот волшебный новый дизайн.

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Согласно изображению, опубликованному Xiaomi на Weibo, Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition может похвастаться потрясающей фиолетовой цветовой гаммой и оснащён «волшебным зеркалом» на задней панели, над которым выгравирована культовая фраза «зеркало, зеркало». Модуль камеры украшен царственной короной, а в нижней части устройства изображены меч и яблоко, безошибочно отсылающие к классической диснеевской сказке о Белоснежке.

Ожидается, что помимо захватывающей физической эстетики устройство будет оснащено специальной операционной системой, имеющей отсылку к Белоснежке. Это специальное издание, вероятно, вызовет значительный интерес среди поклонников как Xiaomi, так и Disney, но, учитывая историю бренда с ограниченными выпусками, вполне вероятно, что Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition останется эксклюзивом для внутреннего рынка. С точки зрения технических характеристик специальная версия будет аналогична стандартной модели, гарантируя пользователям те же высокопроизводительные функции.