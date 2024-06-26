С таким заявление выступил исполнительный директор Huawei и председатель комитета по управлению бизнесом в сфере ИКТ-инфраструктуры Ван Тао.

Вчера в Шанхае прошла конференция по запуску глобальной пилотной коммерческой программы 5G-A, на которой выступил исполнительный директор Huawei и председатель Комитета по управлению бизнесом в сфере ИКТ-инфраструктуры Ван Тао. Ван Тао поделился следующими ключевыми изменениями в сочетании 5G-A и искусственного интеллекта и предсказал, что доля смартфонов на базе искусственного интеллекта может измениться в будущем.

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По словам Ван Тао, в этом году на смартфоны с искусственным интеллектом приходится 11% поставок, и он предположил, что к 2030 году этот показатель может достичь 90%. Он также отметил, что интеграция LLM (больших языковых моделей) и основные функции искусственного интеллекта станут стандартом для смартфонов в течение нескольких лет. В настоящее время многие флагманские смартфоны китайских и зарубежных производителей, таких как OPPO, Huawei, Google, Samsung и Apple, оснащены легкими моделями с большим языком для решения определенных задач на устройстве, что даёт несколько преимуществ. Это делает расширенные функции более безопасными и в то же время не требует подключения к Интернету. Для получения более продвинутых функций телефон подключается к облачному серверу, на котором работают более крупные LLM.

Примечательно, что Apple была последней, кто выпустил на рынок смартфонов своё устройство с искусственным интеллектом. А последняя версия iOS компании, iOS 18, подключенная к Apple Intelligence, добавила новые интересные возможности к системным приложениям и голосовому помощнику Siri.

Сети 5G-A обеспечивают меньшую задержку, но при этом более высокую скорость. Ван Тао также отметил, что стоит ожидать огромный прирост трафика от ИИ в ближайшем будущем. В конце концов, интеграция искусственного интеллекта в смартфоны станет неизбежной тенденцией в будущем. Сочетание мощных моделей искусственного интеллекта и скоростей 5G-A позволит создать более продвинутые функции и приложения, которые могут значительно улучшить пользовательский опыт. Кроме того, это может быть полезно производителю для снижения затрат на облачные серверы.

Ван Тао также заявил, что в ближайшие годы мы увидим больше устройств с технологией искусственного интеллекта, таких как умные города, автономные автомобили и умные дома. Таким образом, глобальная пилотная коммерческая программа 5G-A и развитие искусственного интеллекта могут стать ключевыми факторами роста в будущем.