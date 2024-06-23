У него будет установлен чипсет Unisoc Speedtrum T612, который поддерживает только 4G.

Realme, известный производитель смартфонов, скоро представит новый бюджетный смартфон — Realme C61. Из-за утечки информации можно ознакомиться с дизайном, характеристиками, отличительными функциями и ценами устройства.

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Дизайн Realme C61, согласно рендерам, будет включать в себя островок задней камеры, напоминающий iPhone 15. Варианты будут различаться в зависимости от региона продажи, но, как известно, покупателям будут доступны Marble Black и Safari Green, а также Dark Green и Dark Black для некоторых рынков.

Дисплей Realme C61, вероятно, будет иметь разрешение HD+ 1600 x 720 пикселей с 320 DPI. Под корпусом телефон получит чипсет Unisoc Speedtrum T612, который поддерживает только сеть 4G. Он будет работать в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом до 128 ГБ. Одной из главных особенностей Realme C61 станет его батарея. Утечки предполагают, что телефон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с технологией быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Что касается системы камер Realme C61, то сообщается только об основной камере, которая будет включать в себя основной датчик на 50 МП на задней панели. Кроме того, телефон может соответствовать требованиям IP54, иметь функцию Smart Touch, чувствительную к дождю и сертификации Realme Lab High, хотя точная функциональность последней остаётся неясной. Также имеются слухи, что C61 будет оснащён программируемой динамической клавишей и поддерживающими жестами для дополнительного удобства. Ожидается, что Realme C61 будет выпущен в ближайшее время, а его цена на международных рынках составит примерно 130 евро.