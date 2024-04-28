Телефон частично демонстрирует знакомую переднюю часть, напоминающую культовый Nokia 3210, а по форме корпуса есть заметное сходство с Nokia 6310

Компания HMD Global недавно провела мероприятие в Кении, на котором представила новые модели смартфонов, такие как HMD Pulse и Nokia 225 4G. Также готовится к выпуску еще один смартфон Nokia, информация о котором появилась через опубликованное компанией изображение. Это телефон Nokia 3210 (2024). Похоже, что HMD собирается спустя 25 лет вновь запустить культовую модель Nokia 3210, которая пользовалась огромной популярностью в конце 1990-х. На появившемся изображении телефон изображен в синем цвете. Форма корпуса напоминает Nokia 6310, но точные размеры остаются неизвестными.

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Однако приверженность HMD классическим элементам дизайна достойна похвалы. Обновленный Nokia 3210 (2024) сохранил суть оригинальной модели, что можно заметить в таких деталях, как знакомое расположение клавиш. С другой стороны, задняя панель телефона имеет более современный вид. Знаменитый логотип Nokia остался на своем месте, но появилась задняя камера, которой не было в оригинальной модели. Тем не менее, она кажется необходимым дополнением к телефону в 2024 году, хотя и несколько противоречит классической эстетике оригинального 3210.

В нижней части также имеется логотип HMD. Некоторым поклонникам Nokia этот логотип может не понравиться, что вполне объяснимо. Но это обусловлено тем, что HMD стремится к узнаваемости бренда. Также утверждается, что Nokia 3210 (2024) будет обладать длительным временем автономной работы, Bluetooth и 4G. Однако другие подробности пока не разглашаются. Ожидается, что Nokia 3210 (2024) поступит в продажу уже в мае.