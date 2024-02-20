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Google представляет классическую коллекционную фигурку Android названную «Bot»

«Бот» доступен только на официальном сайте Google в США и стоит 16 долларов плюс доставка.
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Официальный магазин товаров Google только что представил уникальную новинку для поклонников Android. Среди множества предметов, от бутылок для воды до солнцезащитных очков, дебютировала особая коллекционная фигурка - Android Classic. Она наверняка привлечет внимание преданных фанатов Android. Эта виниловая фигурка высотой 3 дюйма, названная "Бот", оживляет известный талисман Android и имеет подвижные руки, придающие персонажу индивидуальность. Цена этой фигурки составляет всего 16 долларов, но она значит гораздо больше, чем просто игрушка. Это своего рода дань духу сообщества Android, воплощенная в дизайне, который точно повторяет недавно обновленный 3D талисман Android от Google. Хотя создатель фигурки остается загадкой, ее упаковка и дизайн подразумевают возможность сотрудничества с коллекционной линейкой Android от Dead Zebra, известной своими двигающимися частями и уникальным стилем.

Этот предмет коллекционирования - это не просто фигурка, а часть истории Android, отражающая суть этой популярной операционной системы Google в таком виде, который истинные поклонники могут оценить настоящим. Этот товар доступен только в онлайн-магазине Google в США, с добавленной стоимостью доставки, и привлекает много внимания, быстро разлетаясь. При последней проверке количество оставшихся единиц было менее 150, что говорит о высоком спросе как среди коллекционеров, так и среди фанатов Android. А тех, кто желает пополнить свою коллекцию, магазин Google не разочарует. Недавно была представлена еще одна черная футболка "Hello Android", что дополняет ряд продуктов Android, предлагая поклонникам еще один стильный способ проявить свою преданность.

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