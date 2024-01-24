Устройство, которое предположительно является более дешевой версией Z Fold 6, может быть представлено вместе с обычными Z Fold 6 и Z Flip 6 во второй половине этого года.

В отличие от последней модели Galaxy S24, информации о Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 появилось намного меньше. Хотя есть некоторые признаки серьезных изменений в дизайне обеих моделей, предположительно связанных с внешним видом, который будет представлен в следующей серии Galaxy S25, но точного представления об этом дизайне пока у нас нет. Однако, по мере приближения запланированного выпуска этих смартфонов в 2024 году, утечки и слухи будут становиться все чаще. В свете этого, южнокорейское издание "The Elec" сейчас заявляет о возможном выпуске более доступной версии Z Fold 6 Samsung для продвижения на китайском рынке.

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"The Elec" сообщает, что Samsung стремится увеличить свою долю на рынке складных устройств в Китае, выпустив более доступную складную модель, которая сможет конкурировать с продукцией таких брендов, как Huawei. Нынешние слухи о более доступном складном смартфоне Samsung соответствуют предыдущим отчетам о модели Galaxy за $400 - $500, которые уже появлялись в ноябре. Однако, такая средняя цена кажется маловероятной для версии Z Fold 6.

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По представленным данным, решение Samsung выпустить более доступную версию Z Fold 6 вместо Z Flip 6 связано с тем, что последняя модель уже имеет большую популярность, чем Z Fold. Поэтому компания, предположительно, хочет продвигать форм-фактор Fold вместо Flip. Кроме того, также предполагается, что Samsung стремится конкурировать с китайскими брендами в тонкости и изящности своих устройств, так как Galaxy Z Fold 5 не такой компактный, как Mate X5 или Xiaomi Mix Fold 3.