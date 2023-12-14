Ожидается, что квантовые чипы на основе атомов рубидия вместо сверхпроводящих кубитов значительно повысят производительность квантовых компьютеров.

Существует огромный потенциал в квантовых компьютерах, но на данный момент они все еще сталкиваются с большим количеством ошибок. Квантовые чипы, которые используют сверхпроводящие кубиты, требуют охлаждения гелием до близких к абсолютному нулю температур. Однако исследовательская группа из нескольких известных университетов в США показала квантовый процессор, способный выполнять эффективные процессы коррекции ошибок. Они используют возбужденные состояния в атомах рубидия, что позволяет квантовым компьютерам работать при комнатной температуре. В отличие от этого, квантовые компьютеры IBM и Google используют кубиты в виде сверхпроводящих цепей, которые охлаждаются до низких температур близких к абсолютному нулю. Это необходимо, так как кубиты очень чувствительны к внешним воздействиям, что может привести к нежелательным изменениям состояния в процессе обработки.

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С целью исправления повторяющихся ошибок в квантовых вычислениях, кубит состоит из нескольких физических единиц, называемых физическими кубитами. Ранее полагалось, что для создания "логического" кубита требуется более 1000 физических кубитов. Однако в ходе текущих исследований ученые сообщили о еще более совершенных методах исправления ошибок, измеряемых как "кодовое расстояние". Это сделало квантовые компьютеры еще ближе к выполнению задач, слишком сложных для обычных компьютеров.