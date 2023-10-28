Представляя ISOCELL Zoom Anyplace, бренд, возможно, случайно показала и свой будущий смартфон Galaxy S24 Ultra.

Компания Samsung представила свою новую технологию отслеживания, названную ISOCELL Zoom Anyplace, которая основана на искусственном интеллекте. По случайности или сознательно, Samsung опубликовала видео на своем официальном канале YouTube, в котором можно заметить предполагаемый будущий смартфон Galaxy S24 Ultra.

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Отличительной особенностью этого устройства, показанного в видео, является его синий цвет и наличие четырех независимых модулей со специальными выпуклостями на задней панели, а также светодиодного фонарика между двумя меньшими модулями. Видео также демонстрирует передний дисплей с отсутствием выреза под камеру, что может указывать на наличие фронтальной камеры, размещенной под самим дисплеем. Дисплей, обладающий тонкими рамками с трех сторон и чуть более полным подбородком внизу, выглядит достаточно большим и плоским, без изогнутых краев.

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Касательно технологии ISOCELL Zoom Anyplace, она представляет собой разработку, созданную для датчиков камер с разрешением 200 Мп, и может функционировать на передовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 AI Engine. Эта инновационная технология позволяет пользователям увеличивать и отслеживать объекты с помощью автоматического отслеживания, а также осуществлять масштабирование изображений в любом направлении благодаря встроенной функции масштабирования. Технология Tetra 2 позволяет снимать видео в формате 4K с возможностью 4-кратного приближения. Более того, функция E2E (End-to-End) AI Remosaic обеспечивает двукратное увеличение скорости обработки изображений и повышенное качество фотографий.