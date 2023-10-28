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Компания Samsung представила свою новую технологию отслеживания, названную ISOCELL Zoom Anyplace, которая основана на искусственном интеллекте. По случайности или сознательно, Samsung опубликовала видео на своем официальном канале YouTube, в котором можно заметить предполагаемый будущий смартфон Galaxy S24 Ultra.
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Отличительной особенностью этого устройства, показанного в видео, является его синий цвет и наличие четырех независимых модулей со специальными выпуклостями на задней панели, а также светодиодного фонарика между двумя меньшими модулями. Видео также демонстрирует передний дисплей с отсутствием выреза под камеру, что может указывать на наличие фронтальной камеры, размещенной под самим дисплеем. Дисплей, обладающий тонкими рамками с трех сторон и чуть более полным подбородком внизу, выглядит достаточно большим и плоским, без изогнутых краев.
Касательно технологии ISOCELL Zoom Anyplace, она представляет собой разработку, созданную для датчиков камер с разрешением 200 Мп, и может функционировать на передовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 AI Engine. Эта инновационная технология позволяет пользователям увеличивать и отслеживать объекты с помощью автоматического отслеживания, а также осуществлять масштабирование изображений в любом направлении благодаря встроенной функции масштабирования. Технология Tetra 2 позволяет снимать видео в формате 4K с возможностью 4-кратного приближения. Более того, функция E2E (End-to-End) AI Remosaic обеспечивает двукратное увеличение скорости обработки изображений и повышенное качество фотографий.