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BMW продемонстрировала концепт Vision Neue Klasse на проходящем автосалоне в Мюнхене, который дает больше информации о будущем чисто электрических автомобилей BMW. Он демонстрирует кардинальные изменения в дизайне экстерьера и интерьера, а также внедрение высокотехнологичной трансмиссии.

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К концу 2023 года BMW будет продавать электромобили в каждом из своих основных сегментов рынка, и компания планирует, что к 2025 году более четверти ее мировых продаж будет приходиться на электромобили, а всего год спустя эта цифра увеличится до трети. Сейчас, находясь на пути к достижению этих целей со своим нынешним парком электрических седанов и внедорожников, BMW переключает свое внимание на запуск радикально нового семейства электромобилей. Компания назвала этот автомобиль «новым классом», отсылая к семейству седанов и купе премиум-класса, меняющих облик бренда, которые были выпущены в 1960-х годах. BMW выпустит шесть электромобилей Neue Klasse в течение 24 месяцев, хотя не все из них будут базироваться на одной и той же платформе из-за разных требований различных сегментов, которые BMW стремится охватить. Генеральный директор Оливер Зипсе пообещал, что у них найдется что-то для каждого клиента - от внедорожника до седана.

Первым должен стать седан размером с 3-ю серию, и хотя руководители BMW заявили, что этот новый концепт Vision Neue Klasse не является конечным предварительным вариантом серийного автомобиля, понятно, что он предоставляет вполне реальные подсказки о том, чего ожидать от этого новаторского электромобиля. Внутри новый седан – и его близкие родственники – будут почти полностью не связаны с текущим поколением электромобилей BMW, и об этой технологической революции будет свидетельствовать совершенно новый дизайн, у которого будут отсутствовать многие устоявшиеся отличительные черты.

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Vision Neue Klasse является развитием диковинного концепта i Vision Dee, который BMW продемонстрировал на выставке CES в Лас-Вегасе в начале этого года. Он основан на остроугольном силуэте этого автомобиля, но с обширными усовершенствованиями, которые делают его более очевидным как окончательный вариант для серийного автомобиля. BMW назвала его «понятным, элегантным, вневременным», подчеркнув особенности, которые станут отличительными чертами линейки Neue Klasse, в том числе более широкую, горизонтальную интерпретацию фирменных решеток радиатора, широкие боковые окна, тонкий дизайн светодиодных фонарей и «монолитный» дизайн. Силуэт, который, по словам директора по дизайну Домагоя Дюца, «намного проще по дизайну и деталям, чем у последних автомобилей BMW£». Это не только способствует новому, футуристическому подходу, но также означает, что автомобили Neue Klasse можно производить с использованием более простых инструментов и меньшего количества компонентов.

Передняя часть описывается как «единая зона взаимодействия», фары которой запрограммированы на отображение анимации при приближении водителя к автомобилю. Между тем, панели «решетки» предназначены для размещения множества камер и датчиков, необходимых для функций помощи водителю высокого уровня, которые скрыты для более целостного вида автомобиля. Предполагалось, что «решетка» также может отображать уведомления о состоянии зарядки автомобиля или даже указатели поворота. Аналогичным образом, световые группы могут иметь разные цвета и дизайн в зависимости от выбранного режима вождения. Примечательно, что в то время как внедорожники составляют огромную долю мировых продаж BMW, концепты Vision Neue Klasse и i Vision Dee приняли форму седанов, поскольку фирма считает, что еще есть будущее у плоских и низких автомобилей.

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Электромобили Neue Klasse будут отличаться от нынешних автомобилей своей минималистической кабиной, в которой имеется лишь минимум физических органов управления, даже отсутствует поворотная ручка управления iDrive, которая была отличительной чертой интерьеров бренда с момента появления BMW 7 серии поколения E65 в 2001. Вместо этого пользователи взаимодействуют с новой системой с помощью удобного центрального сенсорного экрана, интеллектуального персонального помощника BMW с голосовым управлением и нового проекционного дисплея Panoramic Vision, который занимает все лобовое стекло и предоставляет информацию на «идеальной высоте» для водителя и пассажира рядом с ним. В основном это осуществляется с помощью переключателя на правой спице руля, но водитель может передавать контент с сенсорного экрана на голографическую проекцию с помощью жеста смахивания. Другими отличительными признаками интерьера Neue Klasse являются ярко-желтая вельветовая обивка концепта, массивный прямоугольный руль и «парящая» центральная консоль, на которой находится зарядное устройство для беспроводного телефона. Кроме того, BMW подчеркивает, что каждое из передних сидений поддерживает только один кронштейн, оставляя больше места для ног задних пассажиров.

Технические детали платформы электромобилей BMW следующего поколения еще не раскрыты, но руководитель отдела исследований и разработок Фрэнк Вебер заявил, что она обеспечит «на 30 процентов больший запас хода, на 30 процентов более быструю зарядку и на 25 процентов большую эффективность» по сравнению с нынешними автомобилями. Новые литий-ионные аккумуляторы BMW Gen6 – с цилиндрическими, а не призматическими элементами и более тонкими, чем нынешние аккумуляторы – будут на 20 процентов более энергоемкими, смогут заряжаться со скоростью до 270 кВт (что позволит всего за 10 минут зарядить электромобиль для преодоления расстояния в 300 км) и в конечном итоге обеспечивать запас хода до 1000км. По оценкам, изменения в конструкции и производственных процессах этих аккумуляторов следующего поколения сократят затраты на целых 50 процентов, что может иметь серьезно повлиять на окончательные цены на электромобили BMW.

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Первоначально электромобили будут производиться на новом заводе BMW в Дебрецене, Венгрия, в процессе, который, как утверждается, полностью не использует ископаемое топливо, в гораздо большей степени зависит от использования вторичных материалов и имеет более низкий уровень выбросов CO2.