V-COLOR Technology Inc, известный производитель памяти, с гордостью представляет революционный продукт - память DDR5 OC R-DIMM для рабочих станций, доступную в конфигурациях 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ. Этот новый продукт предназначен для использования с последними разблокированными процессорами Intel Xeon серии W-2400X и W-3400X, установленными на совместимых материнских платах на основе набора микросхем Intel W790. Память поддерживает четырехканальную и восьмиканальную конфигурации.

Одна из особенностей этой памяти - экстремальный разгон. Модуль памяти OC R-DIMM специально разработан для достижения непревзойденной мощности и скорости. Благодаря инновационной технологии v-color, рабочие станции могут полностью раскрыть свой потенциал и успешно справиться с самыми сложными задачами. Сертификация Intel XMP 3.0 обеспечивает безошибочную и оптимизированную работу, позволяя легко повысить производительность системы и достичь идеального баланса между скоростью и стабильностью.

Для разрушения всех барьеров они рекомендуют комбинировать память OC R-DIMM с материнской платой ASUS Pro WS W790E-SAGE SE и процессором Intel Xeon W9-3495X. Модули памяти объемом 16 ГБ обеспечивают скорость до DDR5-6800 CL34-46-46-92, при установке 128 ГБ (8х16 ГБ). Модули памяти объемом 32 ГБ позволяют достичь скорости до DDR5-6400 CL32-38-38-96 при 256 ГБ (8х32 ГБ), а модули памяти объемом 64 ГБ обеспечивают скорость до DDR5-6000 CL32-38-38-96 при 256 ГБ (4х64 ГБ).

реклама

Огромная ёмкость памяти OC R-DIMM идеальна для интенсивных рабочих нагрузок. Разработана специально для удовлетворения потребностей профессионалов и креативных специалистов в рабочих станциях используемых дизайнерами, видеоредакторами, специалистами по 3D-моделированию и всеми, кто работает со сложными приложениями.

Данные модули памяти проходят строгие испытания и обеспечивают высокое качество. Разработчики настроили каждый комплект таким образом, чтобы обеспечить оптимальное функционирование на всех уровнях ёмкости. Высокопроизводительный TIM и специальный радиатор использованы для лучшего благоустройства температуры и долговечности.