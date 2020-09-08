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Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх

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Доброго времени суток, уважаемые читатели! В данном материале будут протестированы 2 процессора от Intel Core i5-9600KF и Core I9-9900K. Тестирование будет состоять из 2-х частей, в первой части сравним их в синтетике (только AIDA 64), но останавливаться на этом не будем, т.к. результаты всем известны и вторая часть – сравнение в играх, в частности протестируем Ведьмак 3, Watch Dogs 2, Red Dead Redemption 2, Insurgency:Sandstorm, GTA 5 и Escape From Tarkov.

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Изначально планировалось сравнение процессоров 9600KF и 9700K, так как 9600KF у меня уже имелся и я хотел заменить его на i7, однако из-за волатильности рубля, а также резко возросших цен на 9700K и пока еще низких цен на 9900K, мной был сделан выбор в пользу старшей модели.

Процессор приобретался в BOX (додекаэдр) версии за 400$ в одном из мелких магазинов города Москвы.

Внешний вид:

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Процессор продается в фирменной упаковке в форме додекаэдра. Перед установкой процессора пришлось обновить биос материнской платы ASRock Z370M Pro4 до версии 4.30.

Разгон и температурный режим

I5-9600KF в сравнении будет выступать как на стоковых частотах, так и с разгоном до 5,0 ГГц. Изначально была мысль разогнать и i9-9900K, однако даже предварительное тестирование показало, что с охлаждением в виде GAMMAXX 300, сложно добиться даже работы в штатном режиме без превышения нормальных температур.

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По умолчанию материнская плата ASRock Z370M Pro4 давала на i9-9900K напряжение VCORE 1.350 В, что негативно влияло на температуру и при попытке пройти стресс-тест AIDA процессор сбрасывал частоты до 4,3 ГГц. Для него было найдено минимальное напряжение VCORE 1.210 В с использованием LLC level 2. При этих параметрах 9900K при прохождении стресс-теста AIDA фиксировал температуру 78 градусов.

Отдельно нужно сказать, что для укрощения i9 скорость вращения вентилятора кулера была выставлена почти на максимальные значения (около 1500 об/м из 1700 максимальных). А при прохождении теста Prime95 с поддержкой AVX инструкций добиться удержания частот на уровне 4.7 ГГц с этим охлаждением (даже на максимальной скорости вращения вентилятора), оказалось невозможным. Уже спустя 30 секунд температура преодолевала значение в 90 градусов (видимо турбо буст реагировал именно на эту цифру) и сбрасывала частоты до 4,3 ГГц, при которых вполне успешно процессор функционировал при температуре в 71-73 градуса. Принудительное выставление 4,7 ГГц по всем ядрам во время теста prime 95 с поддержкой AVX инструкций спустя 5 минут показало температуру в 96 градусов и продолжала расти, что в дальнейшем могло привести к троттлингу. В дальнейшем планирую заменить систему охлаждения, однако на тестирование в играх это никого влияния не оказало, так как в играх температура редко выходила за 60 градусов.

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При этом i5-9600KF на частоте 5,0 ГГц в тесте Prime95 с поддержкой AVX инструкций не выходил за температуру в 77 градусов со скоростью вращения кулера около 1300 об/м.

В интернете также встречаются проблемы с VRM материнских плат, которые не рассчитаны на i9-9900K, как собственно и ASRock Z370m pro4, но проверка температуры во время стресс-тестов при помощи самого точного инструмента – руки, позволяет сказать, что температура силовых элементов материнской платы не выходят за 60 градусов. Но здесь, отдельно хочется сказать про корпус и его охлаждение, система собиралась в корпусе Antec LanBoy Air с 6 установленными 120 мм вентиляторами, что, несомненно, оказывало положительное влияние на температуры всех комплектующих.

UPD: Уже после проведения всех тестов, во время написания статьи решил немного улучшить охлаждения кулера и добавил второй вентилятор на 90мм, что позволило снизить температуру процессора в prime 95 до 90 градусов при работе на частоте 4,7 по всем ядрам.

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: ASRock Z370M Pro4 

Процессоры: 

Intel Core i5-9600KF ревизия P0

Intel Core i9-9900K ревизия R0

Система охлаждения: DeepCool GAMMAXX 300

Видеокарта: HIS RX5700 8Gb (reference) (Adrenalin 2020 Edition 20.4.2)

Накопитель: NVMe M2 ADATA SX6000PNP (PCIe x4)

Блок питания: Thermaltake Toughpower Grand 1050W

Оперативная память: GOODRAM IRDM Pro (IRP-3600D4V64L17/32GDC) 3600MHz 2x16Gb

 

В ходе тестирования сравнивались

Intel Core i5-9600KF Stock 

Intel Core i5-9600KF @5.0 ГГц

Intel Core i9-9900K Stock

 

Тестирование

 Синтетические тесты (AIDA 64)

Результаты тестирования CPU Queen

Результаты тестирования CPU PhotoWorxx

Результаты тестирования CPU Zlib

Результаты тестирования CPU AES

Результаты тестирования CPU SHA3


В целом всё стандартно, за исключением теста PhotoWorxx, в котором результаты i5-9600KF от разгона не увеличились, а наоборот уменьшились, при этом во время разгона, настройки оперативной памяти не изменялись и с чем связаны такие результаты, я объяснить не могу, но думаю в комментариях найдется человек, который сможет подсказать.

 

Игровые тесты

Теперь перейдем к играм, для начала скажу, что все игры тестировались в разрешении 1920x1080, при этом во всех играх, с целью снижения зависимости результатов от видеокарты снижалось качество текстур, выключалось сглаживание, а также параметры сильно нагружающие видеокарту, либо снижались до минимального значения, либо выключались. Замер показателей производительности производился при помощи программы FPSMonitor. Все тесты проводились 2 раза, при этом, если оба прогона давали аналогичные результаты, то брался результат второго прогона, если результаты отличались, проводился третий тест.

Для начала тестирование в игре Ведьмак 3, версия 1.32.

Используемые настройки графики

В Ведьмаке, для тестирования использовался забег по центру Новиграда.

 

Разница в производительности i9-9900K и i5-9600KF была не значительной, но i9 оказался быстрее в показателе LOW 1% на 10%, а в LOW 0,1% на 6% (5,0 ГГц) и 8% (Stock).

 

Следующая игра Watch Dogs 2, версия 1.017.189.2.1088394.

Используемые настройки графики

В Watch Dogs 2, для тестирования проводился заезд на автомобиле по центральной улице города (по трамвайным путям).

Разница между процессорами была наиболее значительной, так i9 оказался быстрее по среднему ФПС на 14% (5,0 ГГц) и 37% (Stock), по минимальному ФПС 76% (5,0 ГГц) и 164% (Stock), по показателю LOW 1% на 155% (5,0 ГГц) и 311% (Stock) и по показателю LOW 0,1% на 77% (5,0 ГГц) и 166% (Stock).

 

Следующая игра - Red Dead Redemption версии 1311.16, здесь использовался минимальный пресет качества.

Используемые настройки графики

В Red Dead Redemption 2 использовался встроенный бенчмарк.

Разница между процессорами следующая: i9 оказался быстрее по среднему ФПС на 6% (5,0 ГГц) и 12% (Stock), по минимальному ФПС 54% (5,0 ГГц) и 75% (Stock), по показателю LOW 1% на 97% (5,0 ГГц) и 187% (Stock) и по показателю LOW 0,1% на 97% (5,0 ГГц) и 123% (Stock).

 

Следующая игра Insurgency:Sandstorm, версия 1.7.1.114120

Используемые настройки графики


В Insurgency:Sandstorm тестирование проводилось в офлайн режиме на карте TIDEWAY, время суток - день.

Загрузка i5 была в среднем около 80-90%, а i9 не более 60. Разница между процессорами замечена только по минимальному ФПС и показателям LOW 1% и LOW 0,1%, в пользу i9 до 65%, но у процессора i5 на частоте 5,0 ГГц был провал по показателю LOW 0,1%, я бы сказал, что скорее всего вызвано каким-то редким событием, но за 3 прогона показатель был всегда низок, но нельзя исключать простого совпадения (даже 3 раза подряд). При этом, низкий показатель ФПС очень редких событий не отражался на геймплее.

 

Следующая игра GTA5, сборка 2060, онлайн 1.51.

Используемые настройки графики

Для тестирования использовался встроенный бенчмарк.

В GTA5 i9 был быстрее младшего собрата по среднему ФПС на 5% (5,0 ГГц) и 13% (Stock), по минимальному ФПС 16% (5,0 ГГц) и 20% (Stock), по показателю LOW 1% на 16% и по показателю LOW 0,1% на 20%.

 

И последняя протестированная игра Escape From Tarkov версии 0.12.7.8753.

Используемые настройки графики


В Escape From Tarkov тестирование проводилось в офлайн режиме на карте Таможня, время в игре - утро (сумерки), погода - дождь.

Escape From Tarkov во время тестирования не использовал виртуальные потоки i9, однако 2 дополнительных ядра дали приличную прибавку, так i9 оказался быстрее по среднему ФПС на 8% (5,0 ГГц) и 26% (Stock), по минимальному ФПС 19% (5,0 ГГц) и 65% (Stock), по показателю LOW 1% на 8% (5,0 ГГц) и 34% (Stock) и по показателю LOW 0,1% на 21% (5,0 ГГц) и 67% (Stock).

Выводы

Как вы можете видеть, разница в производительности зависит от конкретной игры, так в Watch Dogs 2 и RDR2 разница по показателям редких и очень редких событий 1% и 0,1% была колоссальна. В остальных играх разница была не столь значительной, а в Ведьмаке разница была не больше 5%. Можно сказать, что в некоторых новых играх 6 ядер, даже на частоте 5,0 ГГц уже не хватает. При этом нужно учитывать разницу в цене, которая, по сути, является двукратной. В целом, i5-9600K/KF является достаточным для большинства современных игр, но если вы решили собирать систему с нуля, то стоит задуматься о восьмиядерных процессорах (либо шестиядерных, но с 12 потоками).

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red dead redemption 2 watch dogs 2 тестирование gta 5 escape from tarkov i9-9900k witcher 3 i5-9600kf insurgency: sandstorm z370
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