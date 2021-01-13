Вчера AMD представила серию мобильных процессоров Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3. Скрыв в пресс-релизе и не объявляя публично во время трансляции, AMD также показала два новых экземпляра без X-брендинга.

AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 в основном представляют собой варианты процессоров серии X, но с ограниченным энергопотреблением. Ryzen 9 5900 - это 12-ядерный процессор с базовой тактовой частотой 3,0 ГГц и ускорением до 4,7 ГГц. Этот процессор имеет 70 МБ кэш-памяти и рассчитан на 65 Вт мощности.

Ryzen 7 5800 - это 8-ядерный процессор с 16 потоками. Базовая частота процессора ниже на 400 МГц, а частота разгона на 100 МГц ниже по сравнению с X-вариантом. TDP процессора составляет 65 Вт, что на 40 Вт ниже, чем у полноскоростного варианта.

По словам WolStame, менеджера по планированию продуктов Lenovo China Gaming Desktop, Ryzen 7 5800 может быть самым интересным процессором, выпущенным на данный момент в 2021 году. Этот процессор, по сути, представляет собой версию 5800X с ограниченным энергопотреблением, мощность, которую можно легко разблокировать с помощью некоторых оптимизаций PBO (Precision Boost Overdrive).

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Частота процессора на ядро по умолчанию составляет 4,55 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у 5800X. Интересно, что частота всех ядер процессоров одинакова на обоих процессорах. Частота процессора на ядро, оптимизированная для PBO, практически такая же, как у 5800X, достигая 4,79 ГГц.

К сожалению, процессор доступен только OEM-производителям, таким как Lenovo. Эти процессоры будут продаваться исключительно в виде готовых систем, однако есть большая вероятность, что вы когда-нибудь увидите один из них на eBay. В таком случае вы легко сможете разогнать процессор с помощью собственного программного обеспечения AMD Ryzen Master.

Процессор был протестирован на настольном компьютере Lenovo 7000P с материнской платой B550.