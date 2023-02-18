Рекомендованная стоимость чипа – $899

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Видеокарта XFX Speedster Merc 310 Radeon RX 7900 XTX из линейки Radeon RX 7900 от AMD в настоящее время доступна на Amazon по цене в $849, что является самой низкой стоимостью с момента её выпуска. Официальная цена видеокарты составляет $899, так что это выгодное предложение для тех, кто ищет не дорогую видеокарту нового поколения. Merc 310 Radeon RX 7900 XT может похвастаться 5 376 потоковыми процессорами с базовой и повышенной тактовой частотой в 1 775 и 2 535 МГц соответственно. Буфер памяти объемом в 20Gb сочетается с 320-битной шиной, которая обеспечивает пропускную способность в 800 Гб/с.

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Для сравнения, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, – прямой конкурент, доступен сейчас за $829. Хотя карта и может уступать Radeon RX 7900 XT в рабочих нагрузках и рендеринге, она значительно лучше работает в играх с трассировкой лучей, особенно при поддержке технологии DLSS 3.0. GeForce RTX 4070 Ti оснащена 12Gb памяти GDDR6X с тактовой частотой 21 Гбит/с и 192-битной шиной, обеспечивающей пропускную способность в 504 ГБ/с. Она также имеет 48Mb встроенного кэша.



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Напомним, недавно мы писали, что компания Vastarmor показала уникальную видеокарту Radeon RX 7900 XT Starry Sky.

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