После более долгого, чем ожидалось, времени разработки, компания Vastarmor наконец-то объявила о своём "вступлении в клуб" архитектуры RDNA3, представив уникальную пользовательскую видеокарту Radeon RX 7900 XT Starry Sky. Первоначально ожидалось, что она выйдет в декабре 2022 года, но китайский производитель GPU предоставил нам рендеры своей карты только сейчас.
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Этот полностью индивидуальный дизайн может похвастаться двумя 8-контактными разъемами питания и совершенно новым кулером с тремя вентиляторами. Наряду с PowerColor Red Devil, карта Vastarmor Starry Sky – одна из немногих, выполненных в яркой черно-красной цветовой гамме. Несмотря на отсутствие заводского разгона, Radeon RX 7900 XT Starry Sky поставляется с эталонными частотами AMD: до 2394 МГц. Спецификации Radeon RX 7900 XT включают кристалл Navi 31, 5376 ядер и 20Gb памяти GDDR6.
Новейший графический процессор Vastarmor для настольных ПК имеет стандартную конфигурацию вывода изображения на дисплей – три порта DP 2.0 и один HDMI 2.0, а также полностью закрытую заднюю панель с X-образным логотипом. Vastarmor Radeon RX 7900 XT Starry Sky уже доступна для покупки в китайских розничных магазинах по стартовой цене в 6 999 юаней (~1 020 долларов). К сожалению, компания Vastarmor работает только на китайском рынке, поэтому шансы увидеть эти карты в других странах невелики.
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