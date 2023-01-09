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NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
К информации советуют относиться с долей скептицизма.
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Несколько последних драйверов Game Ready, выпущенных компанией NVIDIA, были нацелены непосредственно на улучшение производительности в играх. Из этого был сделан вывод, что компания решила повышать количество кадров не только благодаря более мощному железу, но ещё и с помощью программного обеспечения. Сегодня же стало известно, что новый драйвер NVIDIA станет одним из самых эффективных в плане FPS.

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По данным разработчиков ПО CapFrameX, "зелёная" компания некоторое время работает над драйвером нового типа, который с помощью оптимизации ИИ позволит повысить чистую производительность видеокарт в играх от 10 до 30% в зависимости от даты выхода тайтла. Среднее же значение будет составлять 15% – именно на такой прирост могут рассчитывать игроки.

Отмечается, что информация является слухом, и относиться к ней стоит с долей разумного скептицизма, однако, как мы знаем, NVIDIA уже не в первый раз ведёт разработки современных драйверов: появление ещё одного не стало бы ни для кого новостью.

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Для каких видеокарт будет предназначаться новый драйвер, не уточняется. Тем не менее, можно догадаться: для чипов RTX 4000 Ada Lovelace, как и новая технология нейронной графики DLSS 3.0. Не исключено, что поддержку драйвера получат и RTX 3000 Ampere, а вот чипам RTX 2000 рассчитывать на него вряд ли стоит. Когда состоится релиз, неизвестно.
Источник.

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#nvidia #видеокарты #ampere #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000 #rtx 3000 #rtx 30 #драйвера
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