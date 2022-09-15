Видеохостинг тестирует грядущее обновление.

Некоторое время назад видеохостинг YouTube с новым обновлением добавил в два раза больше рекламы: вначале до показа ролика пользователи смотрели одну обязательную вставку без возможности пропуска, а теперь их стало две. Как сообщают пользователи, две рекламы – это далеко не предел. Если сейчас каждая в среднем длится до 15 секунд, а общий просмотр вставок перед просмотром занимает 30 секунд, то в новом обновлении YouTube намерен сократить время одной рекламы до 6 секунд. Нюанс данного решения состоит в том, что количество самих рекламных вставок увеличится с 2-х до 10-ти.

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О том, что видеохостинг уже тестирует данное обновление, говорит тот факт, что за последние пару дней в сети появилось множество скриншотов, на которых видно, что перед видео пользователи смотрят от 5 до 10 промороликов. Таким образом, при максимальном количестве вставок перед видео просмотр рекламы увеличится вдвое: с 30-ти секунд до минуты.

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Несмотря на вопросы, сервис официально новые правила не подтвердил, но и не опроверг. Не исключено, что 10 роликов перед видео добавят в следующих обновлениях.