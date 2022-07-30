Похоже, у компании почти всё идёт по плану.

После длительных споров о том, столкнулась ли компания Intel с проблемами при разработке, и когда пользовательские ускорители увидят свет, немного инсайдерской информации подбросил журналист и главный редактор портала Igor'sLAB Игорь Валлоссек. По его мнению, в компании решили отказаться от большой презентации и громкого запуска. Вместо этого релиз видеокарт Arc поколения Alchemist будет разделен на 5 частей в следующем порядке:

Arc A380

Arc A580

Arc A750

Arc A770

Arc A780

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Это означает, что компания подготовит 5 маленьких презентаций, фактически добавив на рынок конкурентный продукт бесшумно. Все 5 устройств выйдут в диапазоне между 5 августа и 29 сентября 2022 г.

Сообщается также, что Intel отправит первые ускорители всего нескольким рецензентам и блогерам на обзоры, после чего они появятся в продаже. Объективные оценки производительности, соответственно, можно ждать только после полноценного запуска.

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Отвечая на вопрос о доступности, Intel заявила, что пока не знает, какое влияние на её видеокарты окажет дефицит полупроводников. В компании говорят, что релиз той или иной карты Arc состоится только после того, как производитель будет полностью уверен в том, что он может удовлетворить спрос со стороны покупателей.

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