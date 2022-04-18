Поступления необходимой суммы, вероятнее всего, нужно будет ещё дождаться.

С 9 марта, незадолго после начала спецоперации не Украине, Центральный банк РФ запретил физическим и юридическим лицам покупать иностранную валюту. Это означает, что в банках была недоступна опция снятия банкнот. Если у какого-либо гражданина был валютный счёт, средства разрешалось вывести исключительно в рублях. Предполагалось, что данная мера немного затянется по времени – до 9 сентября, однако более недели назад было объявлено о послаблениях.

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В официальном Telegram-канале Центробанка сказано, что с сегодняшнего дня россияне снова могут снимать валюту по рыночному курсу: 81.38 рублей за 1 доллар, 87.83 рубля за 1 евро. Это касается только счетов, созданных до 9 марта. Обязательная комиссия в 12% и спред в 12 рублей тоже отменяются.

Получить валюту в ограниченном количестве (до $10 тысяч или 9 120 евро) можно прямо в ближайшем отделении банка, но тут есть нюанс. В кассе имеют право продать только ту валюту, которая поступила на баланс банка после 9 апреля. Иными словами, если условный клиент Тинькофф 10 апреля принёс в банк $5 000 и пожелал обменять их на рубли или положить на свой рублёвый счёт, у банка появилось ровно $5 000 на продажу следующим клиентам. Когда условные $5 000 исчерпаются, придётся ждать новых валютных поступлений.

Если описать это более официальными понятиями, на данный момент банки не продают те запасы валюты, которые у них были до 9 апреля, а лишь выступают посредниками в т.н. P2P-переводах – это когда один человек оказывает определённые финансовые услуги другому при обоюдной выгоде от процесса. Ограничения напрямую связаны с санкциями США, которые лично озвучил президент Байден. Среди них есть запрет на экспорт, реэкспорт, продажи или поставки в РФ банкнот, номинированных в долларах США.

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Эксперты отмечают, что данный указ от 11 марта направлен на лишение России преимуществ членства в ВТО (Всемирной торговой организации). В этот же пакет санкций вошёл запрет на импорт из РФ икры, морепродуктов, водки, бриллиантов и алмазов.