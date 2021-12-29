Из доказательств только разговор с бизнесменом Сэмом Теллером

Слухи о том, кто скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото, ходят ещё с начала 2017-го, когда всем стало очевидно, что создатель биткоина по состоянию может обогнать всех долларовых миллиардеров в мире. Самой объективной персоной всегда был любимец прессы Крейг Райт – компьютерщик, программист и учёный из Австралии. Он и сам не раз называл себя разработчиком первой криптовалюты, но у него никогда не было на руках чётких доказательств.

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В то же время на знаменитого Илона Маска в этой области никто внимания не обращал. Он и без биткоина создал космическую компанию SpaceX, производителя электромобилей Tesla Motors, платёжную систему PayPal, исследовательскую группу по изучению искусственного интеллекта OpenAI и много всего другого. Хоть он и манипулирует курсами криптовалют, объясняя это желанием помогать проектам, никто и никогда не видел в нём того самого Сатоши Накамото. Возможно, стоило присмотреться.

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Как говорит Экс-сотрудник SpaceX программист Сахил Гупта, в телефонном разговоре с влиятельным бизнесменом Сэмом Теллером он задал тому вопрос, является ли Илон Маск создателем биткоина, на что получил ответ вроде "Ну, что я могу сказать" и долгое молчание, явно свидетельствующие о намёке на правдивость утверждения. Сам Гупта признаёт, что это может означать всё что угодно. Тем не менее, в криптовалюте Илон уже не первый год, в системе блокчейнов разбирается лучше кого-либо другого, постоянно подтверждая это спорами с различными известными лицами. Но мог ли он разработать криптовалюту ещё в 2008-м? Все необходимые ресурсы у него были даже тогда. Напишите своё мнение в комментариях.

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