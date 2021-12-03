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CEO AMD: не майнеры создавали дефицит видеокарт, а виновата в нём пандемия и работа на дому
В таком случае интересно, зачем всем тем, кто работает на дому, мощные геймерские видеокарты.
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Майнеров уже принято не просто считать, а и в открытую называть людьми, которые спровоцировали глобальный дефицит видеокарт и полупроводников, забирая из магазинов сразу по 10-100-500 и больше моделей. Некоторые страны уже даже ведут борьбу с добычей криптовалюты, ощущая острую нехватку чипов. В то же время известные публичные особы опровергают вину майнеров. Так, например, CEO AMD Лиза Су во время интервью поделилась личным мнением о дефиците.

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Она сообщает, что в нехватке и даже полном отсутствии определённых видеокарт виноваты далеко не майнеры. Их влияние на рынок ускорителей вообще минимально и не превышает 5-10% от общего спроса. Более важным фактором, о котором часто забывают, является пандемия. Логическая цепочка Лизы Су показывает, что из-за ухода многих сотрудников на работу на дому количество покупателей видеокарт в один момент качественно увеличилось настолько, что игровые процессоры просто исчезли из продажи.

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Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде
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Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

В AMD также сообщают, что на одних видеокартах сильную майнинговую ферму не построишь, что уже указывает на их частичную бесполезность в этой сфере деятельности. Специально под нужды майнеров в компании выпускают оборудование иного характера, более ориентированное на длительные нагрузки и высокие температуры.
Источник.

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