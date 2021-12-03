Майнеров уже принято не просто считать, а и в открытую называть людьми, которые спровоцировали глобальный дефицит видеокарт и полупроводников, забирая из магазинов сразу по 10-100-500 и больше моделей. Некоторые страны уже даже ведут борьбу с добычей криптовалюты, ощущая острую нехватку чипов. В то же время известные публичные особы опровергают вину майнеров. Так, например, CEO AMD Лиза Су во время интервью поделилась личным мнением о дефиците.
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Она сообщает, что в нехватке и даже полном отсутствии определённых видеокарт виноваты далеко не майнеры. Их влияние на рынок ускорителей вообще минимально и не превышает 5-10% от общего спроса. Более важным фактором, о котором часто забывают, является пандемия. Логическая цепочка Лизы Су показывает, что из-за ухода многих сотрудников на работу на дому количество покупателей видеокарт в один момент качественно увеличилось настолько, что игровые процессоры просто исчезли из продажи.
В AMD также сообщают, что на одних видеокартах сильную майнинговую ферму не построишь, что уже указывает на их частичную бесполезность в этой сфере деятельности. Специально под нужды майнеров в компании выпускают оборудование иного характера, более ориентированное на длительные нагрузки и высокие температуры.
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