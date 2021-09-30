Несколько часов назад регулятор отправил в компанию специальное письмо, где указал на прямые нарушения YouTube основных прав и свобод человека

Как правило, конфликты и несогласия между крупными организациями и российскими регуляторами заканчиваются мирно. Всё таки, в стране живёт почти 150 млн человек, и лишать их популярных сервисов нельзя ни в коем случае. Так было до сегодняшнего дня, пока Роскомнадзор не пригрозил видеохостингу YouTube полной блокировкой на территории России.

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Как сообщают интернет-издания, недопонимания достигли своего пика: всё началось с того, что YouTube вновь заблокировал каналы Russia Today (RT). По имеющимся ранее соглашениям, в которых представители площадки заявляли, что блокировка будет применятся только в тех случаях, когда нарушения канала затронут местное законодательство, сервис не мог ввести такую меру наказания к RT. Однако, факт есть факт – RT DE больше не функционирует. Причем, из-за того, что телеканал пытался обхитрить механизмы YouTube, после его запрета на него дополнительно наложили ряд более суровых санкций.

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Несколько часов назад регулятор отправил в компанию специальное письмо, где указал на прямые нарушения YouTube основных прав и свобод человека. В ответ в видеохостинге заявили, что канал распространял ложную информацию о Covid-19 и не единожды переступил через правила площадки. В Роскомнадзоре подчёркивают, что если каналы не разбанят, YouTube грозит блокировка в России.

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