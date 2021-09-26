Многие издания, даже самые авторитетные, частенько ставят ударение на том, что все видеокарты после майнинга уже не пригодны к нормальному использованию. Какой бы компонент в чипе вы не заменили, печальную ситуацию это не исправит. Однако дефицит показал, что иногда иного выбора просто нет. Если вы сталкивались с тем, что пытались бесконечно обновлять страницы интернет-магазинов или стоять в очереди за новыми ускорителями, наверное, вы также задумывались и о покупке чипа после майнинга.

Стоит отметить, что как бы странно это ни звучало, некоторые владельцы майнинг-ферм обращаются с картами гораздо более нежно и аккуратно, чем геймеры. Все дело в уходе и характере человека, который продаёт подержанный чип: из-за работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю карты требуют к себе особого отношения. Если владелец не перегружает их, снижает электропотребление и мощность в целом, оставляя нагрузку только на видеопамять, не подаёт в систему лишнего охлаждения и т.д., то видеокарта вполне может прослужить пару следующих лет без каких-либо изъянов, как и обычный продукт с прилавка.

Безусловно, безопасно покупать ускорители после майнинга можно только в том случае, если вы уверены, что за ними следили. Если же вы таки намерены рискнуть, попросите продавца провести видеокарте стресс-тест на наличие артефактов. В обязательном порядке проверьте физические составляющие чипа (царапины на кожухе, кулерах, корпусе, вмятины). Помните: хороший майнер всегда заботится о своих картах, ведь впоследствии их можно будет выгодно продать.