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Анонс видеокарт нового поколения RTX 3080 Ti прошёл громко: о картах узнали все, кто хотел иметь хоть какое-то отношение к игровой индустрии. К сожалению, их релиз прошел не так гладко из-за дефицита. Как только графические ускорители появляются в продаже по рекомендованным ценам, их тут же раскупают боты, чтобы потом продавать в 2, а то и 3 раза дороже. Сейчас найти качественный продукт дешевле 140 тыс. руб. сложно, а если представить, что существуют RTX 3080 Ti не с 12 Гб видеопамяти, а с 20 Гб, стоимость таких ускорителей на вторичном рынке справедливо можно поднимать до 200 тыс. руб. за единицу.

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Факт того, что RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти существуют, пока что не подтверждён, однако иностранный портал Videocardz активно этим занимается. По плану, таких чипов быть не должно. Заставить задуматься об их наличии в продаже смог недавний снимок коробки RTX 3080 Ti, на этикетке которой чётко напечатано 20 Гб. Карта, как сообщают источники, была замечена в России.

Нечто подобное произошло и в последние дни 2020 года, когда Евразийская экономическая комиссия получила Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti на 20 Гб. Тогда вопрос, как и сейчас, остался нерешённым. Комиссия не знала, что с этим делать, а nVidia ничего такого официально не декларировала. Код продукта на российских графических процессорах следующий: GV-N308TAORUS X-20GD.

Обновлено: по последним сообщениям, модели начали появляться в российской рознице.

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