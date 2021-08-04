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Наверное, ещё год назад, просматривая статистику Steam, среднестатистический владелец GTX 1060 мог бы легко поверить, что уже через несколько месяцев он сможет показать сервису цифровой дистрибуции мощь своей новой RTX 3060 или RTX 3070. Причин не полагать так было не так уж и много: майнинг "повержен" в 2017 году, дефицита чипов в обозримом будущем не наблюдается, а перекупщики заняты другими вещами. Единственным препятствием на пути к видеокарте могла бы стать цена. Хотя, $329 (24 тыс. руб.) за RTX 3060 и $500 за RTX 3070 – не так уж и много, по нынешним меркам.

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Увы, о таких ценах сейчас можно только мечтать. В сфере гейминга ожидаемый прорыв не случился. Игровая сфера стагнирует: на первом месте по использованию в Steam до сих пор находится бюджетная GTX 1060. Её используют более 9.17% всех геймеров. 6.41% может похвастаться не менее устаревшая GTX 1050 Ti. Почётное третье место в рейтинге июля занимает GTX 1650 со своими 5.62%.

Что касается AMD, статистика явно показывает, что данные карты геймерам не приглянулись: первый по популярности чип Radeon RX 580 расположился аж на 12-й позиции. Его имеют чуть больше одного процента всех геймеров. Новое поколение nVidia в таблицу не попало. Разве что, RTX 3070. Steam даёт понять, что в играх карту задействовали 1.58% геймеров. Остальные графические процессоры в гейминге практически не участвовали, за что нужно "поблагодарить" спекулянтов.

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