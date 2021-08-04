Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бюджетные GTX 1060 и GTX 1050 Ti до сих пор остаются лидерами гейминга: Steam

Всё потому, что премиум-карты используются в майнинге.
[ ] для раздела Блоги
2
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Наверное, ещё год назад, просматривая статистику Steam, среднестатистический владелец GTX 1060 мог бы легко поверить, что уже через несколько месяцев он сможет показать сервису цифровой дистрибуции мощь своей новой RTX 3060 или RTX 3070. Причин не полагать так было не так уж и много: майнинг "повержен" в 2017 году, дефицита чипов в обозримом будущем не наблюдается, а перекупщики заняты другими вещами. Единственным препятствием на пути к видеокарте могла бы стать цена. Хотя, $329 (24 тыс. руб.) за RTX 3060 и $500 за RTX 3070 – не так уж и много, по нынешним меркам.

реклама

Увы, о таких ценах сейчас можно только мечтать. В сфере гейминга ожидаемый прорыв не случился. Игровая сфера стагнирует: на первом месте по использованию в Steam до сих пор находится бюджетная GTX 1060. Её используют более 9.17% всех геймеров. 6.41% может похвастаться не менее устаревшая GTX 1050 Ti. Почётное третье место в рейтинге июля занимает GTX 1650 со своими 5.62%.

Что касается AMD, статистика явно показывает, что данные карты геймерам не приглянулись: первый по популярности чип Radeon RX 580 расположился аж на 12-й позиции. Его имеют чуть больше одного процента всех геймеров. Новое поколение nVidia в таблицу не попало. Разве что, RTX 3070. Steam даёт понять, что в играх карту задействовали 1.58% геймеров. Остальные графические процессоры в гейминге практически не участвовали, за что нужно "поблагодарить" спекулянтов.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
8
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
22
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
11
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
56
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
36

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 56
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
116
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
98
DNS пообещала, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT в день старта продаж 11 августа будут в наличии
66
Palit рассказала и показала, что из себя представляют видеокарты после майнинга
64
Microsoft случайно назвала точную дату выхода Windows 11
12
Microsoft намекнула на дату выпуска Windows 11
18
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
63
Модифицированная Tesla Model S Plaid обновила рекорд скорости трассы Laguna Seca
12
Игроки в GTA Online придумали простой, но эффективный способ накопления опыта
3
Цены на видеокарты продолжат падать и в IV квартале 2021 года на фоне снижения интереса к майнингу
19
Недорогие смартфоны Xiaomi получили Android 11 с MIUI 12
2
Графика Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G ощутимо опередила Core i7-11700 и RX 550 — тест ComputerBase
73
Очень старые смартфоны Huawei получат HarmonyOS 2.0
1
Акции AMD продолжают свой рост пятый день подряд, обновляя максимумы
60
Nvidia DLSS против AMD FSR - работу двух технологий сравнили на видеокарте RTX 3080
46
Спецификации Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic полностью раскрыты
1
Из-за грозы геймпад ударил током геймера
21
Авторы стратегии Humankind, главного конкурента Civilization, рассказали о внесённых правках после тестирований
3
Windows 7 не хочет уходить с рынка, но геймеры уже сделали свой выбор
9
Radeon RX 7900 XT окажется производительнее и энергоэффективнее GeForce RTX 4090 — инсайдер
61

Популярные статьи

Как майнить Chia в августе 2021 года
54
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
56
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
22
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
17
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
22
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
8
Распродажа Back to School: скидки до 90% на Windows 10, MS Office и полезные утилиты

Сейчас обсуждают

Alex23
20:10
"лицевая анимация"
Новая видеокарта RX 6600 XT в тестах обошла RTX 3060
Эдуард Кузнецов
20:09
Геймеры. Купили. Ага.
Геймеры купили в 14 раз больше видеокарт GeForce RTX 3000, чем Radeon RX 6000 – Wccftech
BadDjo
20:08
Когда-нибудь запилять кастомную длл-ку с FSR для халфы, дело времени, надеюсь))
Nvidia DLSS против AMD FSR - работу двух технологий сравнили на видеокарте RTX 3080
ev_rus
20:06
Ну ка расскажи про какой другой, с интересом почитаю, специалист. Даже игры пример можешь привести. Даже элементарно качество биологических обьектов, с захватом движений, лицевая анимация, где лучше т...
Новая видеокарта RX 6600 XT в тестах обошла RTX 3060
Renegade1979
20:05
И по поводу этих же тезисов устроили sracz на укр. оверах, там тоже не уверены что с этого двухчипа получится "одно устройство", дх12 не проведешь! Он низкоуровневый!! Ибо нефик. Там даже слай с кросо...
Radeon RX 7900 XT окажется производительнее и энергоэффективнее GeForce RTX 4090 — инсайдер
lesik78
20:03
Ваши даже не посягают. На свинной шкурке полупроводниковые огурцы накидают
Производитель кремниевых пластин GlobalWafers получил рекордную прибыль
Alex Zotov
20:02
На ватных идиотах не грех подзаработать
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
ev_rus
20:02
Так это логично, 1060 великолепная карта до этого года для 1080р, народ последние годы ее приобрел, а перелезть на 2060/3060 столько бабла нет, народ то нищает, покупательная способность падает которы...
Бюджетные GTX 1060 и GTX 1050 Ti до сих пор остаются лидерами гейминга: Steam
Виталий Shokerxxx
20:01
ясен пень с такими ценами то.
Бюджетные GTX 1060 и GTX 1050 Ti до сих пор остаются лидерами гейминга: Steam
SpeedT
20:00
Графики свои + преимущественно выигрышных для себя игр + карта стоит дороже конкурента + игнорируется факт лучей и дополнительного ДЛСС. Так что конкуренция так себе. Да и вендоры выпустят пару карт ...
Новая видеокарта RX 6600 XT в тестах обошла RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем