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Увеличение количества майнеров вначале привело к полному дефициту видеокарт, потом нанесло ущерб автомобильной промышленности, а после оказалось ясно, что полупроводники, необходимые для миллионов устройств, в скором времени закончатся. В интернете уже опубликованы миллионы шуток о вреде, который наносят майнеры IT-сфере, но по-настоящему их ограничением ещё никто не занимался. Разве что компания nVidia, решившая блокировать майнинг на своих видеокартах.

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Т.к. для майнинга нужно огромное количество электроэнергии, которая со временем дорожает, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложили реформировать систему оплаты. Союз потребителей настаивает на том, чтобы пользователи переходили на энергосберегающие устройства. По новому тарифу, дефолтное количество энергии на семью будет составлять 100 кВт•ч. Каждый дополнительный жилец будет обязан доплачивать за себя половину вышеуказанной суммы – 50 кВт•ч, а за превышение данного ориентира придётся платить за лишние кВт по увеличенному тарифу.

Полная стоимость повышенного тарифа не называется, однако, известно, что её будут постепенно повышать. Уравновесить степень оплаты Союз потребителей предлагает через отдельное разрешение регионам устанавливать свои нормативы и границы потребления. Очевидно, что введение реформ сильно ударит по кошелькам майнеров, ведь их фермы превышают лимиты не в 2 и не в 3 раза, а значительно больше.