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Пора бы уже появиться настоящим утечкам по поводу Grand Theft Auto 6. Так думает большинство всех тех, кто за 5 с лишним лет сумел поиграть в прошлую часть. Сливы информации, которые время от времени появляются на форумах, выглядят не очень убедительно, а некоторые из них и вообще не вызывают ни малейшего доверия. Чего не сказать о посте, опубликованном в паблике 4chan. Частенько там появляются заядлые геймеры. Они-то и высмотрели новую утечку.

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Начнём с самого важного. По словам пользователя AMA, чей пост был моментально удалён, единственным главным героем в GTA 6 будет мужчина. Его имя – Рикардо. Релиз (не анонс, когда игру показывают в трейлере), намечен на октябрь 2023 года. События игры будут развиваться в уже знакомом городе Vice City. Его прообраз – Майами. Также на маленькой части карты (предположительно на отдалённом островке), будет находиться нечто, очень похожее на Флориду.

Среди главных особенностей, которые ждут от игры игроки, это: полностью улучшенный ИИ, имеющий множество вариантов действий в каждой ситуации, изменение внешнего вида, огромная кастомизация главного героя и автомобилей. Рикардо, упомянутый раньше, будет представлять собой высокого белого мужчину с итальянскими корнями и чёрными волосами. Длительность кампании – 60 часов при умеренном пропуске побочных миссий. Больше вы можете прочитать здесь.

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