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Релиз Cyberpumk 2077 – наверное, самая неоднозначная тема этого года в индустрии гейминга. С одной стороны, игра принесла разработчикам миллионы долларов за самый короткий период времени, а с другой, эти самые разработчики обхитрили обычных пользователей, продав им абсолютно сырой продукт. Об этом свидетельствует не только максимально низкий рейтинг игры на всех оценочных порталах, но и прямые заявления известных IT-блогеров. Например, недавний пост Ютубера с ником itpedia (2.52 млн. подписчиков), в котором он показал отрывок геймплея на приставке PS4 Slim.

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Она является представителем прошлого поколения, однако подавляющее большинство геймеров так и не перешло на некстген из-за его дефицитности, а также завышенных цен. По словам студии CD Projekt RED, желающие вернуть зря потраченные деньги, могут обратиться в магазин, где и покупалась игра. На деле же продавцы не спешат удовлетворять просьбы покупателей. Об этом свидетельствуют многочисленные посты в Twitter.

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В одном из них геймер рассказывает, что служба поддержки Sony отказалась возвращать деньги по причине того, что разработчики игры предоставили неверную информацию. Следом ему советуют дождаться официального улучшения геймплея. Когда оно произойдёт – не уточняется.