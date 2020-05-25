MacBook Pro опустился до цены в 1 200 долларов со скидкой в 300 долларов
Ровно месяц назад мы уже подбирали для вас выгодное предложение по покупке Apple MacBook Pro 2019 года. Тогда он со скидкой в 600 долларов продавался по цене 1 800 долларов. С того времени ноутбук сильно подешевел и теперь на разных площадках и магазинах стоит от 1 800 до 2 000 долларов. Сегодня мы нашли для вас ещё одну хорошую акцию. Она предполагает покупку устройства за 1 200 долларов вместо 1 800. Скидка – 300 долларов.
На появление скидки существенно повлиял скорый запуск новой модели MacBook Pro 2020 года. Она появится в магазинах очень скоро (сейчас доступен лишь предварительный заказ), поэтому прошлогодние ноутбуки массово распродают. Скидку на Apple MacBook Pro предоставляет сайт https://www.bhphotovideo.com.
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