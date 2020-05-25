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Ровно месяц назад мы уже подбирали для вас выгодное предложение по покупке Apple MacBook Pro 2019 года. Тогда он со скидкой в 600 долларов продавался по цене 1 800 долларов. С того времени ноутбук сильно подешевел и теперь на разных площадках и магазинах стоит от 1 800 до 2 000 долларов. Сегодня мы нашли для вас ещё одну хорошую акцию. Она предполагает покупку устройства за 1 200 долларов вместо 1 800. Скидка – 300 долларов.

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Ноутбук работает на 64-х разрядной macOS, имеет четырехъядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 1,4 ГГц и 3,9 ГГц на максимальной скорости. Также обладает памятью типа LPDDR3, 8 Гб ОЗУ и интегрированной графикой Intel Iris Plus Graphics 645, которая не рассчитана на тяжелые требовательные игры, но во всём остальном не уступает конкурентам. Дисплей с разрешением 2560 х 1600 пикселей и частотой обновления 60 Гц позволит смотреть фильмы или видео в хорошем качестве.

На появление скидки существенно повлиял скорый запуск новой модели MacBook Pro 2020 года. Она появится в магазинах очень скоро (сейчас доступен лишь предварительный заказ), поэтому прошлогодние ноутбуки массово распродают. Скидку на Apple MacBook Pro предоставляет сайт https://www.bhphotovideo.com.