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Сейчас, во время всемирной изоляции, большинство людей работает дома. В некотором роде это очень удобно: не нужно совершать лишних движений и тратить время на дорогу, но есть в этом и минусы. Одним из них является слабое железо на компьютере или ноутбуке, не позволяющее освоить полный рабочий функционал. Решение этой проблемы одно – покупка нового устройства.

В связи с коронавирусом идеальным вариантом будет переносной ноутбук, который можно взять с собой в любое место. Сегодня мы нашли хорошую скидку в размере 600 долларов на популярный ноутбук MacBook Pro (версия 2019 года). Он идёт в комплекте с современным процессором Core i7, видеокартой Radeon Pro 555X и оперативной памятью на 16 ГБ.

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И хотя размер его накопителя (SSD 256 Гб) оставляет желать лучшего, а цена в 2400 долларов заставляет засомневаться в необходимости такой покупки, американский сайт Bestbuy.com делает большую скидку, продавая ноутбук за 1800 долларов. Конечно, данный лэптоп пригоден не только для работы, но и для игр, однако более продвинутой альтернативой исключительно для гейминга всё равно будет модель другой марки, так как данная версия предназначена для офисной работы, а не огромных нагрузок.