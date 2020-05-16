800 сомнительных приложений были скачаны из Google Play 50 миллионов раз прежде, чем были удалены
Мы встречаемся с различными вирусами практически каждый день. Никогда не знаешь, в каком месте найдешь для себя неприятный сюрприз в виде трояна, который намерен навредить компьютеру или смартфону. Для отслеживания вирусов уже давно используют сложные алгоритмы, но не всегда они работают так, как нужно. Сегодня мы расскажем про один такой алгоритм и его положительные достижения.
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По сообщениям создателей алгоритма CreepRank, его работа заключается в повышении степени безопасности таких популярных платформ, как к примеру, Google Play, с помощью анализа приложений, которые были массово установлены на смартфоны пользователей.
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