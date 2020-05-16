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800 сомнительных приложений были скачаны из Google Play 50 миллионов раз прежде, чем были удалены

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Мы встречаемся с различными вирусами практически каждый день. Никогда не знаешь, в каком месте найдешь для себя неприятный сюрприз в виде трояна, который намерен навредить компьютеру или смартфону. Для отслеживания вирусов уже давно используют сложные алгоритмы, но не всегда они работают так, как нужно. Сегодня мы расскажем про один такой алгоритм и его положительные достижения.

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По сообщениям создателей алгоритма CreepRank, его работа заключается в повышении степени безопасности таких популярных платформ, как к примеру, Google Play, с помощью анализа приложений, которые были массово установлены на смартфоны пользователей.

Результат проведённого эксперимента показал, что более 800 приложений из 1000 взятых для опыта содержат в себе средства для взлома, подделывания данных, копирования важной информации, SMS-спама или пособия по обучению взлому сайтов в интернете. Все они были ликвидированы, но за время существования их в сумме скачали около 50 миллионов раз.
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А я с 4770к перешёл на 3600 , тоже нарадоваться не мог) теперь сижу уже на 3700х. Отличный проц . В играх разницы с 3600 нет особой но в рабочих задачах существенная
Сайт Userbenchmark.com снова прошёлся по AMD, потроллив их отдел маркетинга за "мантру про необходимость иметь больше 4 ядер в процессоре"
SNVKE
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Что ты за бред тут ляпнул? Частоты у новых консолей будут 3.6-3.7ггц. Матчасть учи, ламер
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omoikane
19:24
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mimigen
19:24
Полагаю, что подобные хитро-вывернутые "новости" вызывают гнев у читателей не только к самому кликбейтному заголовку, но и непосредственно к тексту, написанному автором ради одной единственной цели - ...
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Катерина Стец
19:14
нет, без супер
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