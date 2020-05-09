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Недавно на нашем сайте писали про анонс новой линейки ноутбуков MacBook Pro 13. Главным отличием этих устройств от ноутбуков конкурентов является огромная цена – 1 800 долларов. Кроме известной марки, лэптопы практически ничего не могут предоставить пользователям и с легкостью заменяются на ноутбуки, стоящие в 2.5 раза дешевле. Тестирование, проведённое сайтом PCWorld, полностью это подтверждает.

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Проведённые тестирования в Geekbench 5 показали, что премиальные MacBook Pro 13 сильно уступают сравнительно дешёвому Acer Swift 3, даже не смотря на то, что дорогие устройства "яблочной" компании имеют Core i5-1068NG7 десятого поколения, а у Acer Swift 3 в комплекте идёт Ryzen 7 4700U. Первый одноядерный тест системы показал превосходство Core i5-1068NG7, так как у данных чипов есть множество новых полезных усовершенствований. Конкурировать с MacBook Pro 13 в этом тесте нельзя.

Тест на многоядерную производительность выставил Acer Swift 3 безоговорочным победителем. 8 ядер Ryzen 7 4700U с легкостью обгоняют 4 ядра Core i5-1068NG7, буквально заставляя их глотать пыль. Означает это лишь одно – бюджетный Acer Swift 3 будет значительно быстрее работать во всех программах с 3D моделированием, обработкой видео и везде, где важно именно количество ядер.

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Последний OpenCL тест на вычислительные задачи снова демонстрирует победу Acer Swift 3.

Сравнивать цены лэптопов в данном случае просто бессмысленно, так как MacBook Pro 13 почти в 3 раза дороже Acer Swift 3, но реальная его производительность и мощность в несколько раз меньше.

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