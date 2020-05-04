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Apple представила обновлённый MacBook Pro 13 на процессорах Intel Ice Lake

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Американская компания Apple выпустила обновлённые ноутбуки MacBook Pro 13. Компания делит их на три линейки. Мы начнём со старшей, которая включает лэптопы с процессорами Intel поколения Ice Lake.

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Ноутбуки в зависимости от конфигурации могут быть оборудованы 4-ядерными процессорами Core i5 с частотой 2,0-3,8 ГГц или Core i7 с частотой 2,3-4,1 ГГц. Разница в цене составляет 200 долларов. Под капотом установлено 16/32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x-3733. Отметим, что за 32 ГБ ОЗУ нужно доплатить 400 долларов. В базовой модификации MacBook Pro 13 оборудован SSD на 512 ГБ. За дополнительные 200 долларов можно получить накопитель на 1 ТБ, за 600 долларов – на 2 ТБ, а доплатив 1200 долларов, вы получите твердотельный накопитель вместимостью 4 ТБ.

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Базовая модификация ноутбука обойдётся в 1799 долларов. За максимальные характеристики нужно будет заплатить в два раза больше. Кроме того, за 200 долларов и 300 долларов соответственно компания предлагает программное обеспечение Logic Pro X и Final Cut Pro X.

Представители двух других линеек оборудованы процессорами восьмого поколения: Intel Core i5 с частотой 1,4-3,9 ГГц в базе и Core i7 с частотой 1,7-4,5 ГГц за 300 долларов «сверху». Под капотом установлено 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR3-2133. Разница в стоимости составляет 100 долларов. Самая базовая серия предлагает покупателям SSD на 256 ГБ в стандартной конфигурации. Доплатив 200/400/800 долларов, можно получить накопитель на 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ соответственно. Самый дешёвый Apple MacBook Pro 13 можно приобрести за 1299 долларов.

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Наконец, средняя линейка предлагает пользователям чуть другие объёмы памяти. Так, вместимость SSD составляет 512 ГБ в стандартной конфигурации. Чтобы удвоить вместимость накопителя, нужно доплатить 200 долларов. Стоимость версии с SSD на 2 ТБ возрастает на 600 долларов по сравнению с начальной модификацией.

Все лэптопы оборудованы 13-дюймовым дисплеем Retina с поддержкой True Tone. В конфигурацию входят два порта Thunderbolt 3, Touch Bar, Touch ID и клавиатура Magic Keyboard.

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В завершение добавим, что в России выбор не такой большой, как в США. MacBook Pro 13 на Intel Core i5 восьмого поколения в модификации 8/256 ГБ обойдётся в 119 990 рублей. За SSD вместимостью 512 ГБ нужно доплатить ещё 20 000 рублей. Версия на Intel Core i5 десятого поколения с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD оценена в 173 990 рублей. Доплатить за накопитель на 1 ТБ нужно также 20 000 рублей. На момент написания заметки на официальном сайте Apple MacBook Pro 13 с процессорами Intel Core i7 отсутствуют.

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