Apple представила обновлённый MacBook Pro 13 на процессорах Intel Ice Lake
Американская компания Apple выпустила обновлённые ноутбуки MacBook Pro 13. Компания делит их на три линейки. Мы начнём со старшей, которая включает лэптопы с процессорами Intel поколения Ice Lake.
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Ноутбуки в зависимости от конфигурации могут быть оборудованы 4-ядерными процессорами Core i5 с частотой 2,0-3,8 ГГц или Core i7 с частотой 2,3-4,1 ГГц. Разница в цене составляет 200 долларов. Под капотом установлено 16/32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x-3733. Отметим, что за 32 ГБ ОЗУ нужно доплатить 400 долларов. В базовой модификации MacBook Pro 13 оборудован SSD на 512 ГБ. За дополнительные 200 долларов можно получить накопитель на 1 ТБ, за 600 долларов – на 2 ТБ, а доплатив 1200 долларов, вы получите твердотельный накопитель вместимостью 4 ТБ.
рекламаБазовая модификация ноутбука обойдётся в 1799 долларов. За максимальные характеристики нужно будет заплатить в два раза больше. Кроме того, за 200 долларов и 300 долларов соответственно компания предлагает программное обеспечение Logic Pro X и Final Cut Pro X.
Представители двух других линеек оборудованы процессорами восьмого поколения: Intel Core i5 с частотой 1,4-3,9 ГГц в базе и Core i7 с частотой 1,7-4,5 ГГц за 300 долларов «сверху». Под капотом установлено 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR3-2133. Разница в стоимости составляет 100 долларов. Самая базовая серия предлагает покупателям SSD на 256 ГБ в стандартной конфигурации. Доплатив 200/400/800 долларов, можно получить накопитель на 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ соответственно. Самый дешёвый Apple MacBook Pro 13 можно приобрести за 1299 долларов.
рекламаНаконец, средняя линейка предлагает пользователям чуть другие объёмы памяти. Так, вместимость SSD составляет 512 ГБ в стандартной конфигурации. Чтобы удвоить вместимость накопителя, нужно доплатить 200 долларов. Стоимость версии с SSD на 2 ТБ возрастает на 600 долларов по сравнению с начальной модификацией.
Все лэптопы оборудованы 13-дюймовым дисплеем Retina с поддержкой True Tone. В конфигурацию входят два порта Thunderbolt 3, Touch Bar, Touch ID и клавиатура Magic Keyboard.
рекламаВ завершение добавим, что в России выбор не такой большой, как в США. MacBook Pro 13 на Intel Core i5 восьмого поколения в модификации 8/256 ГБ обойдётся в 119 990 рублей. За SSD вместимостью 512 ГБ нужно доплатить ещё 20 000 рублей. Версия на Intel Core i5 десятого поколения с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD оценена в 173 990 рублей. Доплатить за накопитель на 1 ТБ нужно также 20 000 рублей. На момент написания заметки на официальном сайте Apple MacBook Pro 13 с процессорами Intel Core i7 отсутствуют.
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