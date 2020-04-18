Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Redux Mod для The Witcher 3 получил сохранения и другие важные возможности в новой версии

для раздела Блоги
+
2080 Ti - цена упала на порядок
-11 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В конце прошлого месяца мы сообщали вам о том, что для культовой The Witcher 3 вышел интереснейший мод под названием Redux, вводивший в игру алгоритмы искусственного интеллекта Adaptive Human Intelligence. С того времени его много раз обновляли, добавляя новые функции. Плановых обновлений прошло уже 7, и сегодня мод обладает версией 2.4 (изначально представлен он был с версией 1.7).

реклама

Новая версия изменила не только именование цифры в названии, как происходит со многими другими модификациями. Новый вариант Redux 2.4 принес игре несколько важных исправлений и поправок, а также возможность сохранений из оригинальной игры. Ранее эта функция была недоступна. Во время работы с Redux сюжет и достижения не сохранялись.

По словам создателя, он полностью уладил проблему с принятием пищи. Здоровье и жизненные силы главного героя до этого не восстанавливались, но это недоразумение уже в прошлом. Кроме прочего, добавлен один заслуживающий внимания модуль, связанный с геймплеем. Теперь вместо цифры для обозначения уровня врага будет употребляться глагол с описанием, показывающим общее представление о силе противника. Пофиксил разработчик и некоторые незначительные баги, например, орфографические ошибки в английских словах, зависания в воздухе при битве с Детлаффом и т.д.
Загрузить мод.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
19
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
31
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
49
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
38
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
55
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
173
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
90
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
23

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 31
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 173
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 49
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Huawei P30 Pro потерял в цене 15 000 рублей
18
MSI выпускает первую в мире модель GeForce RTX 2080 Ti с памятью GDDR6 16 Гбит/с
23
Xiaomi обновляет раздел Always-On Display в новых версиях MIUI
2
Антирейтинг видеокарт, имеющих худшее соотношение между производительностью и ценой от Рcgamesn
30
Warhammer II, Borderlands и еще шесть игр всю неделю в Steam бесплатно, а также в подарок Lost Daughter и DLC к Overcooked 2
1
NVIDIA выпустила 450.82 - первый драйвер с поддержкой Microsoft DirectX 12 Ultimate, DXR 1.1 и многого другого
35
Xiaomi Redmi Note 8T подешевел на треть
5
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
35
В Сети появилась первая информация о Crysis Remastered, включая изображение обложки и упоминание трассировки лучей
38
Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 получат огромный прирост производительности и эксклюзивную 5-нм технологию
38
«Облучённый» нанокостюм: Crysis Remastered представлен официально
28
Userbenchmark снова занижает показатели процессорам AMD – Intel core i5-10600 победил AMD Ryzen 5 3600 несмотря на отставание по всем тестам
61
AMD может отказаться от поддержки материнских плат на чипсетах А320 и B350 для процессоров Ryzen 4000-й серии
26
Эксперты tomshardware протестировали топовые видеокарты Nvidia в Minecraft RTX - справились далеко не все
46
AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K - выбираем лидера среднеценового сегмента вместе с hardwaretimes
37
Монитор Xiaomi Mi Display потерял в цене 58%
5
Newegg предлагает 1 Tb и 500 Gb NVMe SSD M.2 всего за 135$ и 80$ соответственно
17
Бета-версия Minecraft RTX уже доступна для ознакомления
3
Праздник геймера - в Steam, Indiegala и EGS началась бесплатная раздача таких игр как Just Cause 4, Wheels of Aurelia, Gamecraft и многих других
2
AMD пополнит семейство Ryzen 3000 парой 4-ядерных процессоров на архитектуре Zen 2
17

Популярные статьи

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31
Не бойтесь райзеров - то, что они якобы съедают ваши FPS – это миф
40
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
19
Изучаем препятствия Яндекс.Маркета на пути покупателя компьютерных комплектующих
21
ТОП-10 лучших Smart-колонок в 2020 году. Часть 1
12
30 компьютерных мониторов, достойных современного дизайна интерьера
8
Без чёлок и огромных дисплеев: собираем идеальный смартфон на апрель 2020 по бюджетной цене
19

Сейчас обсуждают

ShadowTM
16:19
Глупости же. Intel сегодня, примерно как Apple. Живёт не за счёт технологического преимущества (ибо его давно нет), а во многом за счёт армии экзальтированных фанатов. Во всяком случае, в топовом наст...
Gigabyte учит пользователей устанавливать на плату процессоры Intel в исполнении LGA 1200
E1nher1
16:18
Ради одной игры - это бесполезная покупка.
Праздник геймера - Sony раздает 5 эксклюзивов бесплатно в PlayStation Store, консоль и PS plus для этих игр не нужны (игры PS4)
Zmax
16:16
Деффки а вы в вов вообще играли?? Может что то изменилось за последние 2 года которые я не играю, но ровно 2 года назад в рейдах или на мировых боссах лагали любые компы, с любым железом.
Дополнение Shadowlands для нетленной World of Warcraft порадует гибкими настройками рендера и новым редактором персонажей
terenty79
16:15
игра сделана на говнодвижке unreal engine, конечно что хочешь к нему прикручивай, всё равно игра графически убогой останется. Ему только в мультяшном фортнайте место, или кривом бордерленде.
Первый трейлер игры для приставки PlayStation 5 с трассировкой лучей разочаровал критиков и обычных пользователей
owzod
16:14
все по делу. синих бы исключил без HT, и даром не нужны.
Названы лучшие процессоры для игрового компьютера по версии журнала PC GAMER
DOpFzit
16:11
так уже в соточку долбятся. смотря сколько задач активных открыто. да при играх они уже молят о пощаде чтоб хоть несколько твинков разгрузить в игре в много окон. если вы не знаете что такое твинки то...
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
terenty79
16:08
это пока она 11 тысяч стоила. с ценой 9000-10000 была бы вообще супер супер топ. А сейчас когда она 15-16 тысяч стоит, нах она ненужон получается.
Антирейтинг видеокарт, имеющих худшее соотношение между производительностью и ценой от Рcgamesn
terenty79
16:06
так на эти цена когда упадет, именно что как раз к этому 2022 году. По нынешним лошадиным ценам что либо покупать бессмысленно совершенно.
Недорогие платы с чипсетом AMD B550 и PCIe 4.0 для Ryzen 3000 будут выпущены 16 июня
Fedor Kenig
16:05
Дайте-ка угадаю. 1) Поддержка многоядерных процессоров 16/32 2) Потребуется 2х 2080Ti чтобы тянуть игру в 4к 60 фпс.
«Облучённый» нанокостюм: Crysis Remastered представлен официально
andruhsss
16:05
На андроиде вообще браузер зависает и перезапускается из за этой рекламы.
Gigabyte учит пользователей устанавливать на плату процессоры Intel в исполнении LGA 1200
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем