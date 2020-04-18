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В конце прошлого месяца мы сообщали вам о том, что для культовой The Witcher 3 вышел интереснейший мод под названием Redux, вводивший в игру алгоритмы искусственного интеллекта Adaptive Human Intelligence. С того времени его много раз обновляли, добавляя новые функции. Плановых обновлений прошло уже 7, и сегодня мод обладает версией 2.4 (изначально представлен он был с версией 1.7).

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Новая версия изменила не только именование цифры в названии, как происходит со многими другими модификациями. Новый вариант Redux 2.4 принес игре несколько важных исправлений и поправок, а также возможность сохранений из оригинальной игры. Ранее эта функция была недоступна. Во время работы с Redux сюжет и достижения не сохранялись.

По словам создателя, он полностью уладил проблему с принятием пищи. Здоровье и жизненные силы главного героя до этого не восстанавливались, но это недоразумение уже в прошлом. Кроме прочего, добавлен один заслуживающий внимания модуль, связанный с геймплеем. Теперь вместо цифры для обозначения уровня врага будет употребляться глагол с описанием, показывающим общее представление о силе противника. Пофиксил разработчик и некоторые незначительные баги, например, орфографические ошибки в английских словах, зависания в воздухе при битве с Детлаффом и т.д.

Загрузить мод.