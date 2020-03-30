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Несколько дней назад мы рассказывали вам о новом моде для культовой игры The Witcher 3, делающим её гораздо красивее, чем она была до этого. Сегодня для любителей Ведьмака выпустили ещё одну модификацию, но на этот раз, никак не связанную с трассировкой лучей. Речь идёт о повышении сложности прохождения.

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Мод с названием Redux V1.7 добавляет в игру специальную механику Adaptive Human Intelligenc (AHI), которая позволяет всем врагам главного героя не только сравняться в навыках с игроком, но и со временем адаптироваться к его движениям и элементам ведения боя. Благодаря встроенному ИИ, каждый пользователь сможет почувствовать себя в боях гораздо реалистичнее.

Кроме всего прочего, противники Геральта будут иметь и другие умения, среди которых: увеличенный шанс парировать атаки, увеличенный шанс увернуться от быстрых и стремительных атак и многое другое. Также разработчики усовершенствовали систему защиты противников. С модом Redux V1.7, они будут чаще ставить блок и отбивать любые атаки так, как это происходит в реальной жизни. Согласно словам разработчика, Геральту тоже добавили одно улучшение: с помощью эффективно проведённых боёв, он сможет ослаблять врагов, давая им понять, что он не тот, с кем можно шутить.

Данный мод доступен для скачивания по ссылке.