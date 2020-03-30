Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

The Witcher 3 получил искусственный интеллект — сложность игры повысится в несколько раз

для раздела Блоги
2
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
Успей на SuperSALE в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько дней назад мы рассказывали вам о новом моде для культовой игры The Witcher 3, делающим её гораздо красивее, чем она была до этого. Сегодня для любителей Ведьмака выпустили ещё одну модификацию, но на этот раз, никак не связанную с трассировкой лучей. Речь идёт о повышении сложности прохождения.

реклама

Мод с названием Redux V1.7 добавляет в игру специальную механику Adaptive Human Intelligenc (AHI), которая позволяет всем врагам главного героя не только сравняться в навыках с игроком, но и со временем адаптироваться к его движениям и элементам ведения боя. Благодаря встроенному ИИ, каждый пользователь сможет почувствовать себя в боях гораздо реалистичнее.

Кроме всего прочего, противники Геральта будут иметь и другие умения, среди которых: увеличенный шанс парировать атаки, увеличенный шанс увернуться от быстрых и стремительных атак и многое другое. Также разработчики усовершенствовали систему защиты противников. С модом Redux V1.7, они будут чаще ставить блок и отбивать любые атаки так, как это происходит в реальной жизни. Согласно словам разработчика, Геральту тоже добавили одно улучшение: с помощью эффективно проведённых боёв, он сможет ослаблять врагов, давая им понять, что он не тот, с кем можно шутить.
Данный мод доступен для скачивания по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
18
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре World War Z
7
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
5
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
46
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
18
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
16
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
93
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
41
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
10

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 41
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 51
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
20 марта 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
110
Самая «прожорливая» видеокарта Nvidia GeForce GTX 480 показала горячий чип и старую пайку экспертам сайта Bilibili
40
NVIDIA бесплатно увеличит производительность видеокарты GeForce GTX 1650 получив от этого дополнительную прибыль
25
Сеть супермаркетов назвала дату продаж Sony PlayStation 5 и начала принимать предзаказы
7
Видеокарту 3Dfx Voodoo можно будет собрать самому
21
5 новых функций Windows 10, которые действительно улучшат работу системы в 2020 году
12
Праздник во время самоизоляции продолжается - CD Projekt дарит уникальные подарки, а в Steam появилось еще больше игр напрокат
3
Microsoft признала, что у Windows 10 есть проблема с интернетом
9
Коллекционная GeForce RTX 2080 Ti доступна за 350 тысяч рублей
26
Спустя 14 месяцев Intel выпустила новый драйвер от AMD
9
Создан процессор, имеющий 384 ядра в режиме многопоточности
14
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
24
AMD Ryzen Threadripper 3960X на частоте 4.45 ГГц обновил рекорд HWBot x265 4K
2
Новое видео о Xbox Series X рассказывает о революционном дизайне консоли
13
Microsoft запатентовала майнинг на людях
10
Ноутбук на производительном процессоре AMD Ryzen 7 4800H Renoir и видеокарте GeForce RTX 2060 оценён в менее 1 000 долларов
+
170 миллионов пользователей Windows 10 находится в повышенной опасности перед хакерскими атаками
4
Прекрасную Monument Valley 2 бесплатно отдают на iOS и Android
1
В разработке находится дюжина платформ с поддержкой DDR5
6
Архитектурно процессоры Intel Comet Lake очень близки к Skylake
22

Популярные статьи

Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
134
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре World War Z
7
ТОП 5 уникальных находок с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Виртуальная реальность с AliExpress
5
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro от обычного пользователя
21
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
18
Тестирование процессорозависимости Resident Evil 3 Remake - сравнение двух методик тестирования и неожиданные выводы
39
Топ 20 эксклюзивов GOG galaxy - наши любимые старые игры
3
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
37
Тур по компьютерным фабрикам Тайваня, самое время для экскурсий – решил американский энтузиаст Стив Бёрк
1
Обзор беспроводных колонок Sven PS-240 и Sven PS-88
3

Сейчас обсуждают

Zelot
16:20
Слыхал притчу про дракона? Почитай на досуге, потому что ты сам того не заметил, как стал самым токсичным комментатором. Ещё веселее, что у нас были некоторые договорённости. А главное, тебе администр...
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
Виктор Шторм
16:18
Ну S-ку не возьмёшь, она достаточно новая ещё. А вот Ti вполне можно найти б/у не дорого. Многие 1660ti покупали как временное решение. А карта на самом деле очень годная, на 30-50% быстрее чем 1066, ...
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Inttz
16:16
Как ты достал уже с этой игрой
Фанаты получили возможность приобрести Mount & Blade II: Bannerlord по невероятно "вкусной" цене
smaximaa
16:16
на все 100% лучше, если сравнивать текущие топы, 9900к и 3950х ;)
Утечка показывает, что Core i9-10900K опережает Core i9-9900K на 30%
Василий
16:15
Что за чушь. Тогда прогресс был заметно быстрее в области железяк, да и ситуация другой. Совсем недавно картинку рендерил 200-400 мегагерцовый проц. Конечно 3д-ускорители как Рива ТНТ и Вуду дали фант...
Видеокарту 3Dfx Voodoo можно будет собрать самому
mimigen
16:12
Тогда завязывай с "расследованиями" и "механизмами". Да поменьше хвали себя и свой контент до его появления, да и после публикования - тоже. Давай, удачи! (кто-то говорит , что желают удачи неудачник...
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
stockclock
16:11
Я сижу на линукс и у меня есть карты и нвидия и амд. НВИДИЯ гораздо лучше, удобнее и поставляет утилиту для настройки кстати, у АМД я не видел такого. Опрос на LOR.RU подтвердил это, абсолютное больши...
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
smaximaa
16:10
"Надо было еще сэкономить купив махровый ксеон с алика" и получи "Вообще если честно напоминает танцы с бубном или руководство по мандражированию"
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Сергей Хомич
16:10
Почему? На момент покупки для gentoo мой intel 9900k был лучшим. А на трэдрипперы у меня не было денег. Тем более я не только компилирую, еще и играю
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Владимир
16:09
Кстати оч круто получилось когда мощность вычлений ии росла на порядок каждые 2 года.
Большинство немецких респондентов ожидают более высоких цен на NVIDIA Ampere
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем