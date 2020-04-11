Работать с Windows 10 станет гораздо проще – в системе обнаружена скрытая секция
Вчера в самой новой версии операционной системы Windows 10 пользователем Twitter была случайно обнаружена новая секция, которую до этого момента держали в совершенном секрете. С помощью неё можно подробно читать про все новые функции, доступные в скорое время. По сообщениям самого пользователя, скрытый раздел находится в графе "параметры".
рекламаОсновной задачей секции является упрощение работы со следующими обновлениями Windows 10 и нововведениями, которые они принесут за собой. Сейчас в стандартной (официальной) версии посмотреть на раздел без "махинаций" пока что нельзя, но есть обходной путь. Чтобы его открыть, нужно совершить мелкие изменения в файле SettingsHandlers.dll. Никаких других подробностей не сообщается.
Очевидно, что секция предназначена для более удобного и массового информирования пользователей о правках в работе системы, ведь как показывали прошлые исследования, люди, пользующиеся продуктами Microsoft, чаще всего, знают о 20% активных функций от их общего количества. Данный раздел называется "Что нового", а, чтобы его найти, нужно перейти в рубрику "Обновления и безопасность". Когда скрытая секция станет доступна без различных правок SettingsHandlers.dll, до сих пор неизвестно. Подробнее об этом можно прочитать тут.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила