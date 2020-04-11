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Вчера в самой новой версии операционной системы Windows 10 пользователем Twitter была случайно обнаружена новая секция, которую до этого момента держали в совершенном секрете. С помощью неё можно подробно читать про все новые функции, доступные в скорое время. По сообщениям самого пользователя, скрытый раздел находится в графе "параметры".

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Основной задачей секции является упрощение работы со следующими обновлениями Windows 10 и нововведениями, которые они принесут за собой. Сейчас в стандартной (официальной) версии посмотреть на раздел без "махинаций" пока что нельзя, но есть обходной путь. Чтобы его открыть, нужно совершить мелкие изменения в файле SettingsHandlers.dll. Никаких других подробностей не сообщается.

Очевидно, что секция предназначена для более удобного и массового информирования пользователей о правках в работе системы, ведь как показывали прошлые исследования, люди, пользующиеся продуктами Microsoft, чаще всего, знают о 20% активных функций от их общего количества. Данный раздел называется "Что нового", а, чтобы его найти, нужно перейти в рубрику "Обновления и безопасность". Когда скрытая секция станет доступна без различных правок SettingsHandlers.dll, до сих пор неизвестно. Подробнее об этом можно прочитать тут.