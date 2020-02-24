Без сомнений, у каждого активного читателя нашего сайта имеется персональный компьютер или ноутбук, в котором обязательно есть процессор. Про их замену и тщательный подбор написано уже много статей, где авторы предлагают свои всевозможные вариации. Большинство из них предлагают действительно стоящие чипы, но у всех них есть одна проблема - слишком высокая цена. Так как эти самые процессоры покупать будут не миллионеры, много таких сборок сразу же отметается. В моей сегодняшней статье я постараюсь максимально объективно оценить процессоры бюджетного сегмента, купить которые сможет каждый пользователь за цену не больше...

Безоговорочную победу и первое место я отдал уникальному процессору Ryzen 5 1600 AF, который по характеристикам может с легкостью потягаться с Ryzen второго поколения. По не выясненным причинам компания AMD решила, что разница между первым и вторым поколением настольных процессор очень большая, поэтому её нужно нивелировать уникальными чипами, которые не относятся ни к первой, ни к второй категории. Представителем такого эксперимента как раз и оказался Ryzen 5 1600 AF. Рассматривая его с фактической точки зрения, мы видим обычный Ryzen 5 2600, у которого немного снижены частоты (с 3,4-3,9 ГГц до 3,2-3,6 ГГц). Отдельные догадки объясняют его появление недостатком процессоров с 14-нм технологией. Все проводимые тесты производительности показывают один и тот-же: Ryzen 5 1600 AF и Ryzen 5 2600 идентичны на 90%. Притом, цена у нашего сегодняшнего экспоната очень привлекательная - 7 760 руб. Исходя из всех этих факторов, Ryzen 5 1600 AF можно по достоинству назвать самым лучшем соотношением цены и качества.

Второе место я отдал процессору AMD Ryzen 5 2600X за его относительно бюджетную стоимость и наличие не двух ядер, как у всех аналогичных чипов Intel, а целых шести. Ещё один его плюс это 12-нм техпроцесс, в то время, как у Intel это 22-нм. Вообще, AMD всегда первой переходила на осваивание новых технологий, стараясь максимально угодить пользователям и не выставить непомерную цену на продукцию, но в последнее время Intel старается максимально сократить разницу в нанометрах, хоть это и не особенно получается. Главное в этом деле - стремление к улучшениям. Итак, вернемся к нашему процессору. Рабочая частота составляет при обычной работе 3,6 ГГц, а при турбо разгоне 4,2 ГГц. Естественно, множитель разблокирован. Если кто-то скажет, что данный процессор похож на настоящую печку, то он будет полностью прав, ведь тепловыделение Ryzen 5 2600X составляет 95 Вт. Для такого аппарата потребуется мощный кулер. Поставляется процессор в заводском виде, то есть без бокса.

Чтобы хоть как-то уровнять разницу между вторым и третьим местом я выбрал Intel Core i3 - 7100T седьмого поколения. Без бокса он стоит практически столько же. Сравнительно с процессором АМД, у него на четыре ядра меньше, тактовая частота тоже меньше. При обычной работе 3,4 ГГц, а при турбо разгоне 3,6 ГГц. Построен на 14-нм технологии. Из преимуществ можно назвать самое маленькое тепловыделение в 35 Вт, интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630 и актуальный socket 1151. Как и прошлый вариант, данный процессор для пущей экономии лучше покупать без бокса.

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Специально для тех, кто хочет сохранить как можно больше денег на покупке процессора и не взять кирпич, который не сможет запускать даже GTA VI, существуетвторого поколения. Его я и разместил на последнем месте списка. Данный чип имеет четыре ядра Raven Ridge, тактовую частоту 3,5 ГГц и 3,7 ГГц при турбо разгоне, актуальный на сегодня socket AM4, не самую плохую шину со скоростью 100 МГц, разблокированный множитель с коэффициентом умножения 35. В процессор интегрирован графический ускоритель Radeon RX Vega 8 с частотой 1,1 ГГц. построен на относительно новом 14-нм техпроцессе. В отличие от всех прошлых моделей, тепловыделение данного чипа составляет 65 Вт, что является огромным плюсом.

Сегодня мной было представлено четыре хороших процессора бюджетного сегмента. Только вам выбирать какой из них самый перспективный и подойдёт на большее количество лет актуальности. У всех них есть как плюсы, так и недостатки, но, как я уже говорил, по моему мнению, лучшим из них является первая представленная модель - Ryzen 5 1600 AF. Процессоры такого типа уникальны по своей структуре, притом его цена не "кусается" так сильно, как у Intel. Если бы мне сейчас был нужен хороший процессор, то мой выбор лёг бы безоговорочно именно на данную модель.