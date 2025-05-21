Событие произошло аж 11 млрд лет назад.

Астрономам впервые удалось рассмотреть не просто гравитационное сближение двух далёких галактик, а нечто куда более агрессивное: одна из них буквально обрушила поток энергии на другую, используя в этом свою активную чёрную дыру. Наблюдение велось с помощью радиотелескопа ALMA и спектрографа X-shooter Европейской южной обсерватории.

Свет от этого события добирался до нас 11 миллиардов лет, что означает, что мы заглядываем в эпоху, когда вселенной было всего около двух миллиардов. Тогда галактики не только формировались, они сталкивались, питались друг другом, зажигали ядра. Именно в такой момент и был застигнут объект.

На снимках галактики выглядят как единое образование. Но высокая угловая разрешающая способность ALMA позволила выявить, что это далеко не так. Они сближаются со скоростью более 500 км/с, и одна из них активировала свой квазар. В процессе черная дыра испускает мощное излучение, которое пробивает межзвёздную среду другой галактики. Энергия разрушает области, где могли бы образоваться новые звёзды.

Как поясняет Паскье Нотердам из Парижского института астрофизики, квазар, скорее всего, активировался именно в результате сближения.

Российский астроном Сергей Балашев подчёркивает: впервые зафиксировано, как квазар буквально обезоруживает спутника. Его излучение не даёт газу сжаться, а без этого не формируются звёзды. В энергетическом смысле это атака, цель которой состоит в ослаблении структуры.

Но и квазар получает свою выгоду. Пока одна галактика теряет массу, вторая усиливает своё ядро. Газ, перетянутый гравитацией, питает чёрную дыру, вызывая новые вспышки.