Четверть из них обновятся до iPhone 17.

Согласно свежему отчёту инвестиционного банка Piper Sandler, 88% тинейджеров в США уже владеют iPhone. Четверть из них (25%) планируют обновиться до iPhone 17, как только он поступит в продажу этой осенью. Эти показатели не просто стабильны, они укрепляют позиции Apple как безоговорочного лидера подросткового сегмента в Штатах.

Впрочем, смартфон – лишь часть цифровой экосистемы. В повседневной цифровой активности подростков доминируют три привычных платформы. Instagram на первом месте, с внушительными 87% ежемесячных пользователей. Следом TikTok (79%) и Snapchat (72%). Интересно, что Facebook даже не попал в сводку. Его участие в жизни тинейджеров можно считать минимальным, если не нулевым.

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Медиа-потребление тоже имеет свою иерархию. Для ежедневного просмотра видео подростки чаще всего открывают Netflix. YouTube на втором месте, хотя именно он чаще используется как фоновая платформа или источник короткого контента.

Что касается музыки, картина более сбалансированная, но фаворит очевиден. Spotify удерживает лидерство: 65% подростков используют его и почти половина из них (45%) платят за подписку. Для сравнения, только 30% сообщили о наличии подписки на Apple Music. Судя по этим данным, Apple лидирует в железе, но в софте конкуренция остаётся острой.