Её размер составляет всего миллионную часть Млечного Пути.

Группа астрономов обнаружила самую маленькую и тусклую спутниковую галактику на границе с Туманностью Андромеды – ближайшей соседкой Млечного Пути.

Новая галактика получила название Andromeda XXXV и находится примерно в трех миллионах световых лет от Земли. Это открытие дает ученым новый инструмент для сравнения спутниковых галактик, окружающих как Млечный Путь, так и Андромеду. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

По словам Эрика Белла, астронома из Мичиганского университета и старшего автора исследования, Andromeda XXXV хоть и является полноценной галактикой, но её размеры несопоставимы с крупными структурами Вселенной.

"Эти галактики полностью функциональны, но их масса примерно в миллион раз меньше, чем у Млечного Пути. Это как представить себе идеально функционирующего человека размером с рисовое зернышко".

Для сравнения:

Масса Andromeda XXXV составляет всего 20 000 солнечных масс, что делает её одной из самых малых галактик среди известных

Масса Млечного Пути оценивается в 1,5 трлн солнечных масс

Самые крупные галактики могут достигать 30 трлн солнечных масс

Несмотря на столь малый размер, Andromeda XXXV остается полноценной галактикой, захваченной гравитацией Андромеды, подобно тому, как спутниковые галактики вращаются вокруг Млечного Пути.

Andromeda XXXV была обнаружена с помощью космического телескопа Hubble. По словам Белла, раньше галактики подобного типа удавалось находить только в пределах нашей собственной звездной системы. Теперь же ученые впервые наблюдают такую миниатюрную галактику в системе Андромеды.