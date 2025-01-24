На горизонте маячит новый метод лечения рака, известный как радиотерапия Flash, который обещает изменить область онкологии.

В отличие от традиционной радиотерапии, при которой облучение происходит в течение нескольких минут, при Flash-радиотерапии интенсивная доза облучения вводится менее чем за секунду, и этот метод может пересмотреть классические способы лечения рака.

Основное преимущество этого подхода заключается в способности воздействовать на раковые клетки, минимизируя при этом повреждение здоровых тканей. Это происходит потому, что здоровые клетки лучше переносят быструю вспышку радиации, в отличие от своих раковых "собратьев".

Первые лабораторные эксперименты дали многообещающие результаты. Исследования на здоровых лабораторных мышах показали, что даже после двух раундов радиотерапии Flash у грызунов не наблюдалось характерных побочных эффектов. Эти результаты открыли путь к дальнейшему изучению потенциала технологии.

Интересно, что развитию радиотерапии Flash способствовала ЦЕРН, известная лаборатория физики частиц, в которой находится Большой адронный коллайдер. Хотя концепция была впервые представлена радиобиологами более десяти лет назад, ЦЕРН адаптировал свои ускорители частиц, изначально предназначенные для расщепления атомов, для доставки излучения на сверхвысоких скоростях для применения в медицине.

Доктор Билли Лоо, возглавляющий лабораторию Flash в Стэнфордском университете, объяснил в интервью BBC, что Flash наносит меньший ущерб нормальным тканям, сохраняя при этом свою эффективность против злокачественных опухолей.

Еще один значительный потенциал Flash заключается в возможности использования более высоких доз радиации для лечения рака, давшего метастазы в другие органы. В настоящее время врачи вынуждены ограничивать дозу облучения, чтобы избежать побочных повреждений окружающих тканей, но Flash может сделать возможными более агрессивные стратегии лечения.