Однако некоторые функции работать не будут.

На выставке CES 2025 компания NVIDIA представила DLSS 4, новейшую разработку технологии масштабирования изображений в реальном времени, и подтвердила ее доступность для всех существующих видеокарт RTX. Это касается и снятой с производства серии RTX 20, хотя не все функции будут доступны для старых моделей.

Передовая серия GeForce RTX 50 представляет революционную возможность в DLSS 4: Multi Frame Generation. Данная функция может генерировать до трех дополнительных кадров для каждого традиционного кадра, потенциально увеличивая частоту FPS в восемь раз по сравнению с традиционными методами рендеринга. По словам NVIDIA, эта инновация обеспечивает полную трассировку лучей в 4K играх при 240 FPS на GeForce RTX 5090.

DLSS 4 также представляет собой, по словам NVIDIA, "самое значительное усовершенствование моделей ИИ" со времен DLSS 2. Такие технологии, как DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution и DLAA, теперь работают на основе той же сложной архитектуры ИИ, которая используется в таких системах, как ChatGPT и Google Gemini.

Поддержка DLSS 4 будет широко распространена с первого дня, уже около 75 игр и приложений готовы использовать ее возможности. Например, такие проекты, как Alan Wake и Cyberpunk 2077, получат обновления для поддержки функции Multi Frame Generation одновременно с запуском RTX 50. В будущих обновлениях эта функция появится в таких играх, как Black Myth: Wukong, а грядущие релизы вроде Doom: The Dark Ages и Dune: Awakening получат поддержку на старте продаж.